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兒童心理

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

未滿三歲的小妹妹在家庭聚會中，突然有出人意表的舉止！她把襯衣拉高，裸露上身，然後橫抱著她最喜愛的玩具羊咩咩，羊咩咩的嘴剛好對準她的右邊乳頭。

爸爸、媽媽、爺爺、嫲嫲都詫異，瞬間不懂該如何反應。若然是閣下，你又會如何處理？

雖然現代父母大多勤看兒童心理學書籍或廣讀親子書，但相信仍有傳統的大人會立即喝止女童：「哎呀！做乜露出身體咁肉酸，快啲拉番低件衫！」又或有些大人會有理無理先罵一頓：「你又曳啦，成日搞搞震！」

幸好這家大人都是眼銳心靈的，先是媽媽最醒目：「家姊，你係咪想比羊咩咩餵奶呢，你真係好好嘅幫手啊！」其實，媽媽剛分娩，弟弟才滿兩個月，三歲的家姊是模仿媽媽餵奶，但若然小孩無辜捱罵，是會影響心理發展的。

小時候，我就沒有那三歲女童幸運了。清楚記得有一次，我靈機一動想出一個妙計來，我把一個湯碗放在頭上，然後用剪刀沿著湯碗邊剪前面的劉海。我對效果非常滿意，旋即跑去找媽媽：「媽咪媽咪！你睇我靚唔靚？」我以為媽媽是會稱讚我聰明的，誰知她的誇張反應把我嚇呆了：「哎呀！你搞乜鬼剪到頭髮咁肉酸！」

隨後一段日子，爸爸笑我、哥哥笑我、姊姊笑我…這讓我深深感到自己做了一件極度羞恥的事情，以後還是不吭聲躲在一角最為安全。我不清楚自己當時幾多歲，但頭像湯碗般大，大概是三、四歲吧。

假如閣下發現你的小孩羞羞怯怯、閃閃躲躲，也許該先自我反省，有否甚麼地方搞砸了？

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