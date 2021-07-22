上回講到20年後再走進健身 室，我一邊舉啞鈴，一邊鍛鍊腹肌，做每一個動作都氣來氣喘，全身大汗，希望趕走20年來累積的脂肪，以及腹部的「士啤呔」。

我問教練︰「聽說做plank可以練出腹肌，再做幾個星期是否就能見效？」虎背熊腰的猛男教練聽了，忍著笑婉轉地說︰「腹肌需要長期練習才有效呀，除了運動之外，必須控制飲食，十分重要。」

忽然想有腹肌，源於女兒的一番話。我看見美國 84歲婆婆Ernestine Shepherd，不但練出6塊腹肌，還去參加健美比賽，於是問女兒︰「你認為我80歲時，是否也能練出6塊腹肌？」

女兒上下打量我，坦率地說︰「何必等到80歲？不如你現在就開始減肥，馬上學習健身，明年應該見到腹肌。」

一言驚醒夢中人。我最近因為膝頭舊患，不能像以前那樣每天跑步，只能快步走，運動量減少，脂肪即暴升。但方法總比困難多，不能跑步，還有很多keep fit方法，何必拖到80歲？

喜愛運動的兩個女兒馬上出謀獻策，敲定了最快途徑，長女說︰「介紹你認識我的健身教練，讓弟弟陪你一起上課，馬上開始吧！」有子女的支持，我忽然找到勇氣，人到中年開始健身，預示著6塊腹肌就快誕生。