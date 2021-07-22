除了自省、反省、修省這些提法之外，後人又有「律己」之說，其實也是源於孔子。

「論語」有多處談到孔子對責人與律己的看法，例如「君子求諸己，小人求諸人」、「躬自厚而薄責於人，則遠怨矣」等。

孔子主張，嚴以律己，寬以待人，對自己要求嚴格，對別人寬容大度，才可以遠離怨恨是非。如今一般人每當與別人發生衝突，總是一味指責別人的缺點與過失，但正如俗語說，一個巴掌拍不響，任何紛爭都不可能只是一方當事人造成，雙方都有律己的必要。

寛以待人的例子，歷史上多得很。例春秋時楚莊王的絕纓大會，講述打勝仗後楚莊王與眾將飲酒慶祝，並命自己愛妾給眾將斟酒，突然蠟燭被風吹滅，黑暗中有人趁機拉了楚王愛妾的手，但是自己頭盔上的羽纓卻被這愛妾抓了下來。楚莊王得知後即命令先不要掌燈，眾將全部絕纓痛飲。後來那個被楚莊王寬容的將軍，在關鍵時刻為楚莊衝鋒陷陣報效。

又如齊國孟嘗君受難時，眾門客紛紛離去，孟嘗君當時記仇記下這些人的名單，後來孟嘗君又回到齊國，眾門客又都回來，孟嘗君接受了手下的建議，毀掉了名單，並沒有對門客進行絲毫報復。

至於律己，不僅儒家才有，佛家也講，所謂菩薩畏因，眾生畏果。佛與魔只在一線之間，視乎正見還是邪見，八正道的第一指標就是正見，正見有賴律己，律己貴在自覺，無情地自我解剖，嚴格地自我批評，及時改正過錯。於律己處覺非，是正見；於律己處覺是，是明見；於律己處覺巧，反而是邪見。邪見有執假為真、積非成是等謬執，以及人我、得失等邊見。

若要生命趨於圓滿，律己是必經之路。