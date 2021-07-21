我拿起啞鈴，開始鍛鍊上臂肌肉 。上一次有恆心地健身 ，已經是20多年前誕下長女之後，當時要火速瘦身，節食、運動雙管齊下，效果立竿見影。

20多年後，竟然多了一個意想不到的俊男健身夥伴，就是讀中學的小兒子。

15歲的年輕人，竟然與老媽一起健身？主要原因，當然不是老媽的循循善誘，而是他身邊的「猛男靚仔」實在太多。

大女兒的朋友是龍舟隊成員，虎背熊腰，遠看就像一個倒轉三角形，全身肌肉結實。二女兒的朋友，是橄欖球隊成員兼持牌健身教練，同樣虎背熊腰，有如一個倒三角形。小兒子正在學習籃球，籃球教練同時也是橄欖球隊成員，不問而知，又是虎背熊腰，遠看有如一個倒三角形。

我不禁懷疑現在的男生是否全都是這種身形，除了小兒子，仍然是瘦瘦的有如一支竹竿。

「我想找個夥伴一起學健身，你有興趣嗎？」他想了一想，爽快答道︰「好啊。一起去。」從此，兩母子一同健身，我們的教練，當然又是虎背熊腰，有如倒轉三角形的猛男。小兒子多見一些role models，勤加練習，終有一天也成為虎背熊腰的猛男，女生見到都要尖叫。想到這裡，不禁從心裡笑出來，比自己keep fit更開心。