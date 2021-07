「……Like a rhinestone cowboy……」

年輕時候喜歡聽英文流行曲的朋友,沒有人不曾聽過這首名曲吧。即使田園音樂並非你杯茶,又或你未必是他的歌迷,但你一定會認識曾紅極一時的Glen Campbell。

他唱名曲《By The Time I Get To Phoenix》時,我是小孩,沒有太大印象;但一九七七年的《Southern Nights》,令Glen的事業再創高峰,讓他從六○年代順利紅足了二十載,成為樂壇經典人物。

小妹剛好於一九七七年起步當電台DJ,當然也播過《Southern Nights》。當時覺得本來有些少土味的Glen,新歌令人耳目一新,我特別喜歡不斷創新的歌手,對他也刮目相看。Glen Campbell於五○年內曾出版六十四張唱片,當中有十二張金、四張白金和一張雙白金,成績驕人。這位殿堂級歌手,於八十一歲臨終前的歲月是怎樣的呢?

七十多歲的他,在自己的家裡也找不到洗手間;他時常會發脾氣,因為懷疑有人不斷偷走他的財物;入住酒店時,他會逐間房去按別人的門鐘,因為他以為那是電梯的按鈕…他患了認知障礙症。

即使一生如此出色的人,若患上老人病,還是要面對身體日漸衰退的現實,誰人也跑不掉。但請不要輕易放棄,神奇的事情是會發生的──最後一場演唱的Glen Campbell,竟然仍能自如地彈吉他,歌詞一句沒忘記,聲線仍然優美呢。甚麼都忘掉,音樂卻是忘不了。