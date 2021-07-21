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忘不了的音樂

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

「……Like a rhinestone cowboy……」

年輕時候喜歡聽英文流行曲的朋友，沒有人不曾聽過這首名曲吧。即使田園音樂並非你杯茶，又或你未必是他的歌迷，但你一定會認識曾紅極一時的Glen Campbell。

年輕時候喜歡聽英文流行曲的朋友，沒有人不曾聽過這首名曲吧。即使田園音樂並非你杯茶，又或你未必是他的歌迷，但你一定會認識曾紅極一時的Glen Campbell。

他唱名曲《By The Time I Get To Phoenix》時，我是小孩，沒有太大印象；但一九七七年的《Southern Nights》，令Glen的事業再創高峰，讓他從六○年代順利紅足了二十載，成為樂壇經典人物。

小妹剛好於一九七七年起步當電台DJ，當然也播過《Southern Nights》。當時覺得本來有些少土味的Glen，新歌令人耳目一新，我特別喜歡不斷創新的歌手，對他也刮目相看。Glen Campbell於五○年內曾出版六十四張唱片，當中有十二張金、四張白金和一張雙白金，成績驕人。這位殿堂級歌手，於八十一歲臨終前的歲月是怎樣的呢？

七十多歲的他，在自己的家裡也找不到洗手間；他時常會發脾氣，因為懷疑有人不斷偷走他的財物；入住酒店時，他會逐間房去按別人的門鐘，因為他以為那是電梯的按鈕…他患了認知障礙症。

即使一生如此出色的人，若患上老人病，還是要面對身體日漸衰退的現實，誰人也跑不掉。但請不要輕易放棄，神奇的事情是會發生的──最後一場演唱的Glen Campbell，竟然仍能自如地彈吉他，歌詞一句沒忘記，聲線仍然優美呢。甚麼都忘掉，音樂卻是忘不了。

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