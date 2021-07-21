香港曾是亞洲體育王國

第二次世界大戰結束後，亞洲各國尚需時日才能恢復被戰爭蹂躪的創傷，香港 憑自身優越條件，經濟很快得以恢復，交通方便，歐亞來往頻繁，生活漸趨正常。

五○年代香港成為亞洲體育王國，英國國技是足球，戰前香港足球水平屬亞洲第一流，南華、九巴是主宰香港足壇兩大霸主，大牌球星如雲；球王李惠堂和張金海早已成名，後又有朱永強、何祥友、張子岱和張子慧等名將，組成華聯隊能與來訪的歐洲強旅抗衡。英人自組的陸軍和港會實力略遜，叫助力不如全華班。

以香港華人球員為主力的中華民國代表隊，多次奪得遠東運動會和亞洲運動會的冠軍，也曾亮相奧運賽場，與霸主英國隊比賽，僅負兩球而已。

當年香港游泳選手亦有不俗成績，男子香港飛魚張乾文的自由式已接近世界水準，他代表香港參加1952年芬蘭赫爾辛基奧運，以接近一分鐘成績取得百米自由式半準決賽第六名，當時是世上華人中最好的成績。

港澳乒乓球球手亦有世界級水準，當年世界冠軍英運動員李奇來港，先後多次敗給香港的傅其芳、薛緒初和澳門 劉錫晃等人。後來傅其芳和香港後起之秀容國團返回廣州，代表中國 隊多次擊敗日本隊，開創中國進入獨領風騷、雄霸世界乒壇新局面。

香港籃球成績也不錯，但礙於身形和體質，先天不足，在亞洲不如菲律賓。美國教會系統的歸主隊僅屬美國二流水準，每年訪港均大獲全勝。1959年國慶十周年，為表示全國統一強烈願望，組成的中國男子籃球隊破格留有三個名額給港澳台，台灣沒有反應，港澳選手則響應報到；香港選手是誰已不記得，澳門代表選手是周適榮，他是培正中學低我一年級的學弟，在澳門當然屬頂級水平，但只有一米八多一點身高，水準絕非國家級，充大頭被統戰而已，得淡笑。有次參加澳門培正校友會，巧遇周適榮，想向他提問加入國家隊一事，為免尶尬，最後還是忍口。周學弟已魂歸天國，我再無緣去尋找答案了。