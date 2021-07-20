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姊妹情

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

小時候，曾覺得有個家姊是倒楣事。

人家孩子都會久不久添新衣，我卻老是穿家姊的舊衫舊裙。我最喜歡穿校服，因為我們姊妹讀不同的學校，校服是依據我的尺碼而新買的，穿起來特別有自豪感。

幸好我後來爭氣，12歲開始長高，13歲已追上家姊高度，15歲時更比她長高了兩吋，不僅有大條道理爭取添一手新衣，更可以偷偷穿家姊的新衣出外充闊，兩手得益。

家姊比我年長五歲，她卻以為自己是成年人了。當爸媽不在家時，她老是手執雞毛當令箭，對我和細佬呼呼喝喝，什麼都要管，管我們做功課、管行、管企。

我就是不依，頑皮地爬上了櫃頂扮女飛俠跳下來，落地時有偏差，結果腳踝紅瘀了一大片，家姊緊張得哭起來，料不到她是這麼的疼我啊。

爸媽回來，竟然沒有責罵我，而是狠狠地罵家姊沒有盡本分看管我。原來，她先前是擔心自身的安危而急得哭起來呢。

家姊愈急的時候，說話就會更結結巴巴，論吵架她絕對不是我的對手。但有時這個家姊都能發揮功能的，我的功課長做長有，明天還要呈交設計的海報，怎辦呀？我在忙於埋怨之際，一張搶眼的海報已完成，家姊簡直是畫畫天才。

放學回家，我時常會報喜：「家姊，你幅畫又貼堂啦！」

當然，我永遠也不能忘記那些恐怖的嘈吵後，我們兩姊妹是如何抱緊於床上放聲痛哭，互相扶持以減低恐懼呢。

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