在「自我中心」之上加上「文化」二字，便成「文化自我中心」，指各個國家、各個民族常將自己的生活方式、信仰、價值觀、行為規範看成最好，並以此標準，衡量和評價其他文化。譬如美國 人的「文化自我中心」，常認為美國的民主制度最優，要將美式民主強加在其他國家。

中國 人的「文化自我中心」，因歷史積澱的文化自我認同，帶有強烈排他性和優越感，認為中國歷史悠久、文化傳統深厚。

西方人的「文化自我中心」，形成霸權，向外侵略。中國人的「文化自我中心」，往往十分阿Q，謂日本文化算什麼？不過來自唐朝；又沒有指南針，哥倫布發現不了新大陸；沒有造紙術，文藝復興的資料無法記錄；沒有火藥，法國大革命恐怕都成功不了；沒有活字印刷，哪有歐洲教育 和學術的繁盛…等等。

西方是文化霸權，霸權就是強制。文化霸權就是強制別的文化的同化，用種種制度和非制度的手段，妨害他人的文化選擇權。中國則是文化沙文主義，由「我」出發，以中國文化為榮，是自信和自豪的過度發展，因而故步自封，只會賣老祖宗的家當，妨礙對外來文化的學習。

究竟中國人的「文化自我中心」，與「中國」的「中」字是否有關？古代中國視中國是世界中心之國，統治者把自己的朝廷稱作天朝，所謂「溥天之下，莫非王土，率土之濱，莫非王臣。」不過也很難說，因為地域上的「中」，是居天下的正中；若是文化上的「中」，則是「執中」、「中和」、「中正」、「中庸」的「中」，

似乎又不是太壞吧？