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養貓可幫長者「回春」

〈每日驚艷〉張宏

上回講到養貓，這個決定甚為艱難，有如全家決定是否生多一個小孩。這麼重大的決定，熱愛動物的兩個女兒興奮雀躍，鼻敏感的兒子強力反對，我身為老媽肩負全部照顧責任，慎重地考慮再考慮，才非常勉強答應了。

答應的原因卻是一個很自私的動機──引開家母的注意力。她平時在家沒事做，一個人覺得孤獨，每當我下班回家累得要死之時，她就像小孩見到媽媽，追著我說話，喋喋不休。我卻是好不容易盼到下班，只想靜靜地休息，不料下班比上班更忙，十分困擾。

女兒看到我們貼錯門神，勸說︰「不如養一隻寵物，讓婆婆有關注的焦點，不再覺得寂寞，就不會再追著你。」

她的觀點，竟然與美國的醫學專家雷同。Johns Hopkins大學老人醫學中心的醫學總監Jeremy Barron在醫學院的文章指出，寵物簡直可以令長者「回春」，包括減輕孤獨及抑鬱、釋放壓力、降低血壓、增加體力活動、提升心臟健康等。

照顧寵物更勝吃藥，全無副作用，有益身心。經過幾個月漫長的商議，大家最後決定收養這隻小貓。小貓來到之日，幾個孩子歡天喜地，家母卻愛理不理，繼續坐在梳化看電視。

期望小貓日後發揮可愛本色，把家母從電視機前拉開，幫助她「回春」。

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