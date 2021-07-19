前陣子慶祝生日，揀選了城中名店來一個廚師發辦，食物質素無庸置疑。三重縣野生岩蠔，飽滿的蠔肉潔白有光澤，一口咬下鮮甜十足；明石的鯛魚肉質緊實，油脂帶甘甜鮮味，令人一試難忘；鮮豔欲滴的拖羅，像雪花般入口即化；還有北海道白海膽（北紫海膽），濃郁細緻的味道，讓人齒頰留香，稍為不足的還是飲食的過程太強調廚師的表演。

吧檯內有兩位師傅，年長的一位負責另外四位顧客，他像一部錄音機，每件食材的來歷都說得天花亂墜，例如：「今天早上還在築地」、「山葵要用沙魚皮研磨」、「牡丹蝦的甜味不是甜蝦可比」，然後那幾位顧客又要裝老大，不停和師傅說話，我不清楚那師傅能否專心工作，但肯定對其他客人帶來困擾。

事實上，我比較重視味覺的享受，那些食材故事，上網找已知其大概，而且應該留待男生給身旁的女生娓娓道來，博取紅顏嫣然一笑。

幸好我眼前的是位年輕師傅，看他熟練的姿勢，輕快的握出形狀美麗的壽司，然後放在客人的餐碟上，再小聲的說出：這是大腹肉，請慢用。簡單優雅地完成了一道美食 ，是我最為欣賞的。

他的寡言也許是他的個性，另一個可能是他對食材了解不多，當奉上壽司時，我好奇的問這是甚麼米，比起刺身，日本 人對米更為嚴謹，一般來說要選用顆粒細小，而且帶有油脂的硬質米，才能做出味美的醋飯，可是一個簡單的問題，卻叫眼前的小師傅方寸大亂，後來由經理告訴我是用了北海道的七星米，並補充了：「這是越光米來的」，事實上，在日本栽種的稻作，差不多全都是越光米或者其後代，那些有名有姓的品牌，例如「一見鍾情」、「日之光」、「秋田小町」都會有越光米血統。

大概跟經理學會這一套侃侃而談的工夫，到白海膽上場時，小師傅也煞有介事的告訴我：「這盒海膽是競投回來的」。其實在日本築地巿場，有兩種食材是以拍賣 形式銷售的，一是吞拿魚、另一就是海膽。要判斷海膽的好壞，最簡單的還是看看盒上的加工業者，當晚餐廳供應的是北海道「羽立」海膽，這是一個好的選擇，據說木盒側會有不同顏色作識為等級識別，分成「金」、「綠」、「藍」、「深藍」，當中的細微差異，得專家來評定。

整個晚餐大部分時間在默默地聽故事，只是那句：「這條鯛魚新鮮運到」卻叫我疑惑，真鯛肉質富彈力，食店要冷藏幾天作為熟成時間，才會有入口甘甜的效果，「新鮮」一詞應該是西貢海鮮檔的台詞，如果可以的話，找個編審重新整理對話內容，餐廳才可以更上一個層次。