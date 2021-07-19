甚麼是「自我中心」？所謂「自我中心」，是指在思考問題時，從自我觀點出發，不能站在他人立場考慮問題，而且還錯誤地認為一己觀點就是他人觀點。具有自我中心特點的人，對問題的看法、判定往往絕對，只注重事物的突出特點，而不能全方位觀察事物。

在形上學層面，自我中心提出「我」為世界中心及起源。認為「我」所能感覺到的世界，就由「我」的存在而開始存在。在佛學的唯識學，「自我中心」與第七識末那識有關。一般把第七識理解為「我愛執」識，頑固堅定執行第八識的一切種子指令。

佛家的所謂「識」，指的是每一個五根具足的有情眾生身上都有：眼識、耳識、鼻識、舌識、身識（合稱五識）、意識、末那識及阿賴耶識。但大乘經典，例如《心經》，只列出六識。龍樹菩薩在《大智度論》曾提出，佛說六識，意識所緣的諸法都是生滅法，如果存在「我法」，應該有第七識去識別它，但是沒有第七識存在，因此無我。

一些中觀論師只立六識。有人因而認為唯識學派建立第八識阿賴耶識的學說，是用來解決龍樹所提出的質難。印順、呂澂等大師，認為在龍樹著作不曾提到阿賴耶識、八識等，認為相關學說在龍樹時代可能尚未出現。

當然，說第七識與「自我中心」有關，只是淺說。第七識是潛意識的運作，煩惱往往因其執著而生，有四個根本煩惱跟著它，包括我痴、我見、我愛、我慢，當種子越複雜，煩惱愈無明。

第七識的另一個特質是向第八識傳遞消息的功能，依六識的淨而淨、染而染，不加揀擇分別。