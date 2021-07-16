一份報紙、一個網站、一個頻道、一間公司，消失了。

蘋果 日報報導新聞的手法，從來都具有爭議性，有人說扯東說西、有人說詞鋒尖銳、有人說萬綠叢中一點紅，都有人說那才是揭露真相的報導手法，無論你認為那個形容詞最貼切，它消失了。

蘋果伴隨著香港 人多個歲月，說不盡的大小事變、吃不盡的娛樂花生、數不盡的人情冷暖，蘋果日報的存在，就如水果界的蘋果一樣，好像理所當然。不論你喜歡蘋果與否，總會看到它的出現，總會吃到一兩口。

香港人習慣了蘋果日報的出現，以前見爸媽每朝經過報紙檔，丟下五蚊就隨手拿起一份用膠袋裝好的蘋果日報，我周末也會做跑腿，到便利商店買放在架上最頂層的蘋果日報。

長大後每日靠蘋果app跳出來的通知，得知突發事件，又會看動新聞探索世界大事，夜晚看蘋果YouTube 頻道訪問，連周末娛樂飲飲食食都靠飲食男女介紹。

香港人往往消失了才懂得珍惜，蘋果的飲食男女曾經訪問過不少面臨結業的老店，經蘋果日報的宣傳，老店在結業前最後幾天終於得到香港人的賞識，大排長龍，但最後也改變不了關門大吉的結果。最後留下就

是報紙上的一篇訪問，或網上的一段故事。

現在連留下最後一點的聲音與畫面也消失了，遊遍港九新界苦苦經營的整個蘋果YouTube頻道，都被下架，好像一把火燒掉一本香港日記。

互聯網有個功能可以收藏自己喜歡的片段或文章或照片，每日成千上萬的貼文，只要輕輕收藏起來，未來就有個捷徑找回自己看過又想念的報導。

說是捷徑，但貪心的香港人每日從成千上萬的貼文，也挑選了幾百張喜歡的，從自己的收藏裡要找到那一篇特定內容，也不是容易，或者某幾篇早已被遺忘在自己的收藏夾裡。

直到某些消失了，你看到收藏名單不規則地出現「已刪除」的字眼，才記起以往的順手收藏，才開始惋惜往日的方便。

被停刊的那天，某朋友無奈地看著他收藏的清單，多個食譜與訪問變成「不存在」，他一臉茫然。以前的他不愛看蘋果日報的，說過於偏激，但原來他也暗暗地收藏不少飲食男女影片，始終是香港人，始終會嚐到那一顆蘋果的美味。

蘋果回甘餘韻，既然消失了，網民唯有用一種方法，緬懷蘋果的味道：「#蘋果照妖鏡」。

蘋果得罪人多、稱讚人少的特色，當然為各個名人留下了不少醜照，當年對為自己留下倩影的狗仔隊恨之入骨，現今大家以自嘲的方式，重新登上當年蘋果日報上的醜照，用一種風趣而安全的手法，紀念那顆蘋果的味道。

蘋果大本營家空物淨，所有在報紙上的字，就如粉筆字被抹掉。曾經讀過的文字，聽過的聲音，看過的影片，若有似無，全城同聲一哭。

如果家裡沒有蘋果，那吃個橙囉，但蘋果就是蘋果，橙就是橙。沒有紅蘋果，還有青蘋果、黃蘋果…。