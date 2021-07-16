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惡少女

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

網上時有青少年欺凌行為的片段，非常駭人，令人不安。看上去不過是十來歲的小妹妹，打人卻打得極凶，一掌又一掌使勁地揍那女童的頭部，那張臉明顯是紅腫了一大片，行凶者不僅沒有停手的意圖，她的同黨並加入齊齊打，旁邊傳來一陣陣的笑聲，看得人渾身打顫。

為甚麼這麼年輕就如此暴力？究竟這些青少年背後是出了甚麼岔子？

我跟家長朋友討論青少年欺凌行為的現象時，全部人都極為擔心自己的孩子，會不幸成為童黨欺凌的對象，並不時會查問孩子在校的狀況。真奇怪！多年來跟我接觸的家長當中，竟然從來都沒有一人曾經懷疑，自己的孩子會欺凌別人嗎？

有家長晴天霹靂，他們的十四歲女兒竟然被校方發現她欺凌另一位女同學。「我的女兒又乖又純，怎會欺凌同學？一定係學校搞錯嘞！」媽媽全盤撑女兒，迅速否認這是事實。「咪係，我哋個女唔會做啲咁嘅事，就算係做嘞，都一定係受咗壞同學影響，唔關佢事嘅！」爸爸將所有責任全數推給外來勢力，自圓其說，事情便好辦得多了。

家長到學校見過校長後，回家一臉苦澀不吭聲，因為他們得悉了真相！他們的女兒不僅有出手毆打女同學，她更是事件的首領，主使另外兩個同學幫手齊齊欺凌那同學呢！

在父母嚴責之下，女兒竭斯底里的尖叫：「邊個叫佢成日懶幸福開心咁，我好唔開心呀，你哋又知唔知呀！」

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四川小城的中醫

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