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未養貓，先學會負責

〈每日驚艷〉張宏

這隻小貓三個月大，還沒有名字。周末，義工帶牠到我家，牠張著好奇的眼睛四處觀望，提心吊膽。全家人齊齊整整恭候牠大駕光臨，三子女一見小貓便如獲至寶，圍著牠又玩又摸又抱，不捨得放手。

我一如所有老媽，未養貓、先負責，既怕貓兒受傷，又怕牠不適應，與義工討論如何照顧。

果然，為了令牠快樂，要做不少「不快樂」的事。義工拿出一瓶藥丸，「這是杜蟲藥，每天晚上餵牠吃半粒，用特製藥筒，張大嘴巴塞進牠喉嚨。」再拿一瓶藥水，「這是杜蟲藥水，定期搽在頸背牠舔不到之處，預防牠生蟲。」

說完再拿出一大袋東西，「這是貓砂，小貓大小便之後，要馬上收拾殘局，更換乾淨的貓砂，每星期清洗牠的廁所一次，確保衞生。」還有貓糧、貓籠、貓梳等一連串的叮囑。

除此之外，小貓習慣新居之後，要去獸醫診所注射各類防疫針。再長大一些，有需要做絕育手術，再去獸醫診所做相關安排。

可愛的小貓正如可愛的嬰兒，我想起子女剛剛出生後，須定時去母嬰健康院做這樣那樣的檢查和打針等，養兒一百歲，長憂九十九，養貓相信也差不多。反而子女們驚呆了，以為多一隻寵物玩樂，卻不知道背後有這麼多責任。

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