讀唐詩，都知道李白和杜甫的大名，一是詩仙，一是詩聖，各有特色。論思想，李白有出世的逍遙；杜甫則是憂時傷世，悲天憫人。李白似道家，杜甫則似儒家。論風格，李白擅於用誇張手法，比喻生動，抒發奔放的感情；杜甫的手法雄渾，思考深沉，表現對社會實況的深厚同情。李白偏向浪漫，杜甫則偏向寫實。

李白與杜甫的作品，孰優孰劣，歷代都有爭辯，正如韓愈所說「李杜文章在，光芒萬丈長」，彼此各有各的魅力。李白詩歌取材廣泛，想像豐富，多用誇飾手法、其詩不拘格律。擅寫七言古詩和絕句，難怪被譽為「詩仙」。

杜甫深受儒家文化教養，少時便接受儒家修齊治平的思想，加之盛唐氣象培育了杜甫的崇高理想，終生都有輔佐君王的願望。但殘酷的現實打碎了他的夢想，落拓長安，過著困頓的生活。

看李白的性格，「我本楚狂人，鳳歌笑孔丘」﹔「天子呼來不上船，自稱臣是酒中仙」，狂傲放曠，不但好詩，而且仗劍任俠。他年少時曾廣有遊歷。青年時期正值唐王朝全盛期，給了他昂揚的精神，他雖然不齒科舉仕途，受到唐玄宗的禮遇。三年的入京生活，讓他看到盛唐繁榮背後的腐敗與黑暗。使他看穿了人生的終極，詩中有一種飄然出塵的仙氣。

至於杜甫身逢亂世，一生仕途多舛，命運飄零，閱歷滄桑，鋒芒內斂。動亂的社會，個人的坎坷，使他以滿含血淚的動地歌吟，傳達時代的苦難。他的詩有一種深沉的憂思，無論是寫生民疾苦、懷友思鄉，還是寫自己的窮愁潦倒，感情都是深沉闊大的。