她的丈夫對她千依百順，甚麼都「聽晒佢話」，身邊女友無不羨慕不已。

早晨6時許，小女兒醒來時，習慣了大聲叫著：「爸爸！爸爸！」丈夫清楚太太貪睡，家傭又忙於打掃和做早餐，於是他大清早會親力親為照顧女兒及打點一切，好讓太太稍後起床時，甚麼都妥妥當當。

閒時，丈夫會任司機接送女兒和太太，他會調校好時間，好讓太太下班從公司走下來時，他的座駕剛好在大門外等候，毋須讓太太空 等。

購物時的大包小包，太太從來都是隨手遞給身旁的丈夫，自己輕鬆地走路。丈夫理解太太喜愛購物，家裡儲物空間又有限，老早已為她張羅了迷你倉，方便太太安放物品。搬來搬去的任務，當然是由丈夫扛上。

家裡所有的單據付款，丈夫都會辦妥，毋須太太勞神。唯獨家裡大小事項的決定權，卻落在太太手上，包括買賣樓宇、女兒選讀哪間學校，又或是選哪間餐廳晚膳等，丈夫都是「聽晒老婆話（全聽老婆的）」。

「佢唔係咁，我又點會嫁佢！」女友搖頭晃腦驕傲地說。

她丈夫的電話突然響起，隱約聽到他溫柔地說：「點呀，今日食咗乜嘢呀？」其談話態度，狀甚親密喎！「佢阿媽嚟㗎，佢哋日日都通電話㗎，我老公係Mummy's boy嚟㗎！」

無獨有偶，我認識的「聽晒老婆話」型男人，他們跟家人關係都很密切，尤其是跟媽媽特別親近，有些還有疼他的家姊或妹妹。不曉得是否習慣了從小由女性主宰生活，冥冥中會被喜歡話事的能幹型女性吸引，我的女友正是這種幸福女性。