寧靜、清幽、背山的荔枝角海灘，在上世紀六○年代前，沙灘和海水潔淨，所以東方體育會、華員會和青年會都在這裡設有泳棚；海灘旁有巴士總站，交通方便，是享受日光浴、游泳、兒童玩沙的近便地方。

海灘還有舢板供人租賃划艇，偶有情侶晚上泛舟談心，划到幽靜處，偎在海月星光下，遙倚港島夜景，許下山盟海誓。

沙灘後面是九華徑村，背山面海，空氣清新而清靜芳幽；雖然有些只是中等階層的小花園平房，有些是簡單雙層柏文小石屋，但遠看彷彿是市郊的高尙別墅。

不過村口的荔園遊樂場一開，寧謐的九華徑村大受影響，漸少人知道村在何方？因港人都以荔園稱呼該區。連帶「荔枝角海灘」，也被「荔園」的大名所取代了。

幼時抵港，荔園已營運快三年了。那是全家一起遊樂的好去處，但家父沒有固定工作，一家人去玩一整天，花費不菲。為了省錢，又可避免人流，我們延至新年初一才去玩：因我們無需拜年，也沒人會來拜年，但那天別人可能忙碌，那管剛好是星期六，估計遊客可能會少。早些吃過午飯就出發，玩到接近晚餐時才回家，有除夕夜已預備好的飯餸作晚餐，可以安心玩整個下午。

一如父親所料，正午入場時，人數不多，玩機動遊戲也不用等待。這是我第一次玩旋轉木馬，開心到嘻嘻哈哈大笑，父母見到自己兒女樂成這個樣子，恐怕比我們還歡喜。這是一生最難忘的一次遊戲，更高興的是荔園動物園，已經開幕，有獅、虎、長頸鹿和其他前所未見的動物，看到樂而忘返。

遊樂場還有很多節目，除了雜技表演，當天更加插了舞獅、舞龍表演。又有父母喜歡聽的粵曲和流行歌曲演唱。據說羅文、梅艷芳成名前，都常在荔園登台表演。

香港日漸繁榮，寸金尺土，六○年代末，美孚新村在海灘北岸（美孚石油 庫原址）落成，海灘環境污染。到八○年代中，港府在荔枝角海灣進行填海工程，以建設基礎設施；一些填海地方，賣給建築商興建海景屋苑；又

建造足球 場和多項公共體育設施，更聘請庭園專家，設計嶺南式的「荔枝角公園」。

環境改變、海洋公園開幕、迪士尼 也計畫來港，荔園只好結業，園址建成華麗的屋苑。於是荔枝角海灘、荔園，都先後走入上一代港人的集體回憶。