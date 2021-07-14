香港 深水埗、長沙灣與南昌街交集地域是個很有特色的商業區，開設有各式各樣包羅萬有的小商店及攤位。

五○年代這裡是布匹商戶集中地，汝州街布行成行成市，還有專門售賣布頭布尾的小攤販。後來又多了些皮革店和五金顏料行，供附近青山道工業區內小型製衣廠和鞋廠前來採購。

六、七○年代開始，港產成衣、鞋類受惠於英聯邦稅務優惠，製衣廠和鞋廠紛紛出現，大量產品輸往英國和轉口歐洲。美國 市場實行紡織品入口配額制度，刺激香港輕工業發展和出入口貿易。長沙灣道附近出現了大量為製衣業服務的商店，如出售缐球、塑膠金屬鈕扣、拉鏈、橡筋和花邊等物品，品種繁多應有盡有，廠商臨時急需物料，總能在這裡門市店鋪找到。

隨著大陸、台灣 和南韓的成衣運來香港銷售，深水埗長沙灣路段成為成衣集散地。各種衣物價廉物美，款式又多，一打兩打也有交易。大陸來客最喜歡來這裡採購，非洲小商人也懂得門路來這裡進貨，挑好款式大包小包的帶回他們的祖家。這類水客式的小商人成為深水埗的貴客，滿街都是黑人好兄弟。

北河街有平價衣物出售的行人專用區，攤販出售的物品平得驚人，老妻曾以100港元（折約13美元）買到三套女裝毛布睡衣。我每次返港也往這裡跑，常用的內衣內褲也是一打一打的買，比到百貨公司買，便宜了很多。

鴨寮街有一段行人專用區，遍布電子產品或電器用品的地攤小販，還有出售千奇百怪的舊物，如過期雜誌、舊書本、國際鈔票、舊郵票和小裝飾品等。有興趣可去淘寶，找到自己心儀物品。如果有專業知識可以在這裡購齊零件自行組裝一部電腦。

附近的黃金電腦商場也非常有名，全球著名電腦產品都可以在這個多層商場找到，而且價錢又是最相宜的。

北河街街市，供應全港最平的鮮魚、家禽肉類及水果等食品，勤儉家庭主婦最愛到北河街街市採購。近期這裡幾間點心店、麵舘上了米其林星級的名單。

深水埗這個平民化地區確實有它的吸引力，外來遊客除了去逛花園街及上海街、廟街外，何不乘坐荃灣方向地鐡在深水埗站下車一遊，領略長沙灣道的風味。