在電影 《逃學威龍2》裡，周星馳 因一句戲言被女上司貶為交通警，他駕駛小破摩托巡街，需要時不時以腳畫地助行，路遇紅綠燈，他暫停在街口。突然來了一位女警，摩托車高大閃亮、頭盔神氣、墨鏡炫酷、皮手套嶄新，樣樣比他強。在女警輕蔑的眼神下，周星馳佯作鎮定，取出墨鏡架上，白線手套小了兩號，指頭怎麼也伸不進去。綠燈亮了，他若無其事提著氣，昂首挺胸做出人樣，繼續騎著摩托巡街。

這是周星馳電影裡小人物的常態。他們多是不滿現實、有更高理想的普通人，即便有些才華或家底，要麼懷才不遇，要麼家道中落，要麼處於人生的低谷，時時被排擠，處處受輾壓，可還得認認真真、開開心心活著，想方設法鹹魚翻生、鯉魚跳龍門。所以那些周星星、包龍星們不能循規蹈矩安分守己，只能劍走蜻蛉刀走偏鋒，來達到自己的目標，比如在《九品芝麻官》裡，包龍星與吳孟達、豹子頭一起，以欺詐手段，獲得了狡猾嫌犯的真實口供，終於做了為民伸冤的清官。

周星馳的電影雖然屬於喜劇，卻跟一般的喜劇不同，具有強烈的後現代主義色彩。現代化帶來了科學的發展、技術的進步，使物質達到極大豐富，但也不可避免地催生各種社會矛盾，對人性造成異化和傷害，於是後現代思潮出現了。後現代的核心是反理性主義，周星馳的「無厘頭」恰好是後現代去中心化、無深度、無根據、遊戲化、多元化之表現。

周星馳擅長惡搞，看似諷刺，其實是對人性弱點有深刻的理解。包龍星與名妓如煙在其閨房互訴衷腸，聽聞神捕豹子頭來了，嚇得鑽到床下，對豹子頭施展的淫威罵了一句「禽獸」；然後皇上來了，豹子頭鑽到床下；然後協理大臣來了，皇上鑽到床下，先到者對每個後來者都會罵上一聲「禽獸」。

即使在周星馳的古裝片裡，主人公也會顛覆傳統價值，以遊戲的心態應對生活，便於隨時化解尷尬，我花言巧語不失真性情，花拳繡腿亦有真功夫，我順水推舟、見風使舵、左右逢源、假戲真做，我還是好人，我過得快活……。通過看似沒規矩、沒原則、無目的、無邏輯的言行，以一種出人意料的喜劇方式，建立全新的邏輯關係，最後殊途同歸回到真善美的終點。

在《唐伯虎點秋香》裡，唐伯虎為了混進華府 接近秋香，在華府門口哭天搶地謊稱要賣身葬父。這在傳統道德裡是大不敬大不孝，在周星馳的概念裡，這並不代表對父親的不孝不敬，相反用忠孝仁義禮儀這些虛無概念，來框制自己的行為和生活、放棄自己的追求，庸庸碌碌活一輩子，倒是對先人的不敬不孝。

周星馳的喜劇異彩紛呈，過了這麼多年再看，還是無比歡樂。