英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）個名叫叫吓，驟耳聽來就變成了「Hurricane」，這位獲MBE勳章的英國巨星足球 員凱恩，每次於球場上，確實能發揮儼如颶風的威力。

本人並非球迷，對足球從來都一竅不通，但卻認識凱恩。好一個十年才一遇的出色Striker（前鋒），怎會不認識？尤其是英格蘭對烏克蘭 四比○大勝的一場球賽，更令我對凱恩刮目相看，不僅是他瀟灑地進貢了兩球，而是他賽後的發言，令我印象深刻。

英格蘭球隊剛贏了強勁對手德國，然後輕而易舉數落烏克蘭四球，球隊隊長凱恩乃靈魂人物，此刻該是處於雲端 的亢奮狀態吧！過去，我曾見過無數當時得令的紅人，會按捺不住雄心而大言不慚、大放厥詞、不可一世。

「這場波心理壓力很重，因為肩負著太大的期望……。」尚未滿28歲的凱恩，在贏得球賽後是出奇地沉實冷靜，絕對未被連串勝利而沖昏頭腦。凱恩明顯是隊員的role model，隊員有樣學樣，個個被訪時都答得踏實，沒有半點囂張。這隊正處於黃金時期的球隊，心理質素同樣優質，絕對是這屆歐國盃的冠軍熱選。

原來，凱恩少年時的偶像，是巴西明星Striker羅納度（Ronaldo），他在球場上的極快速度和爆炸力，凱恩都學足了。唯獨羅納度的風流艷史，倒是凱恩沒有跟隨的，他的太太跟他是青梅竹馬的戀人呢！