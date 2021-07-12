香港電影 的三級制分類，做法可議，一、二及三，習慣上有輕重之分，也有好壊比較之意，普遍都認為一是最好，三不如一，故「三級」先天已帶貶意。美加電影是以英文字母作級別分類，G指老少咸宜，GP指兒童需家長指導下才適宜觀看，R是限制級，GP-13是13歲以下兒童不宜。NC-17是17歲以下不能觀看。

當年香港由英國人統治，英國文化習慣較保守，不如美加開放。規定公映電影中不能有裸露鏡頭，更不能露點見毛，否則一律要剪去。夜總會可以在午夜後有無上裝女子，但只能站著不能郁動，布景板一塊而已。八十年代後才有電影分級制，開放三級影片，引來大家一窩蜂入院觀看。記得第一次在影院與老婆一起看一部外國三級片，名字不記得了，影片色彩繽紛，藝術性不俗，有個男女相對泛舟鏡頭，男用腳拇趾挑逗女性下體，纖毛畢露，甚有誘惑性。此類影片看多了感到不過如是，開開心心見識過就算了。

中國民風保守，房中之事向來避忌公開談論，大家像個清教徒似的。早期大陸更是如此，迴避性愛教育 ，官方出版社出版性知識刊物如生物教科書，只有男女生殖器官的圖片，青蜓點水的只提到兩器官接觸，缺少其中運作。那時青少年性知識都貧乏得要命。學校廁所門板畫有男女性器官圖樣，是學生之作，校方防不勝防，乾脆把門板整塊拆走。

學校也有一板一眼的性教育，由生物老師在課外時間進行講解，自由參加。那時我尚屬班中小鬼，認為與己無關，寧願去球場打球，也不去聽講，故不知這堂課講了什麼，也不知道是否錯失了什麼。

現今年輕人性知識豐富，閨房祕事隨口而出，還早早便享受到魚水之歡。電台常在夜深時候播出性知識節目，主持人約請註冊醫生或性學專家談性說愛，教導聴眾如何享受性生活和達到高潮。名DJ洪朝豐開風氣之先，首創談性節目。現在上網也看到許多由性治療師主持的講座，教導年輕人做愛的性知識和性技巧，有趣又有啟發性。台灣有位女博士醫生，生得漂亮，說話開放大膽，學識豐富，言之有物，任何古靈精怪有關性的問題都難不倒她，答案輕鬆活潑且權威性十足，特別受到男性的歡迎，粉絲無數，連我已是八十多耆老也是捧場客。

輕鬆而又嚴肅地談性，難度相當高。主持人在男女恩愛基礎上探討有關性愛具體問題，解除青年性的疑惑，值得社會大眾的尊敬。有些乘興而推出節目，請了多個來賓七嘴八舌去論性，過於熱鬧，失去性的神祕和私隱，遠不如單獨與那位美女博士醫生談心那麼暢快。