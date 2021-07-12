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沒蹤跡處莫藏身

〈六合飛翔〉岑逸飛

隱士文化，禪門也有。唐代禪師藥山惟儼有個弟子叫船子誠，外號船子，便是個極有道行的隱士。他是四川武信（今遂寧市）人，離開藥山惟儼後，就跑到江蘇華亭，做個渡船人。

後來有個大德，叫夾山和尚，特別跑去華亭，問道於船子，先被船子罵了一頓。然後船子再問夾山：「垂絲千尺，意在深潭，離鈎三寸，予何不道？」夾山想開口，即被船子一槳打中落水。夾山剛爬上船，船子又喝道：「道！道！」夾山又想開口，船子又再打他下水，這次夾山豁然大悟了，於是不再開口，點頭三下。這是禪宗「當頭棒喝」的教學法，「離鈎三寸」，便是尚差少許，但這少許不能靠邏輯來推理，只能是頓悟。因為禪宗不立文字，「道可道，非常道」，一開口便有差池，所以只可點頭，不能開口。

接著船子說：「竿頭絲線從君弄，不犯清波意自殊」，釣竿釣絲有如妄念，與清波毫不相干。夾山回應道：「抛頭擲絲，師意如何？」這又過於刻意了，所以船子教他：「絲懸綠水，浮定有無之意。」這幾句一問一答，文字極美，意思是指：非空非有，任運自在，不必擲絲，且看機緣吧。

最後船子給夾山的忠告：「汝向去直須藏身處沒蹤跡，沒蹤跡處莫藏身」，所謂「藏身處沒蹤跡」，就是隱逸，那是避世，在佛門而言，近於小乘境界，是道家式的逍遙﹔而「沒蹤跡處莫藏身」，則是隱身而不隱心，始終有救世之念，那是大乘的菩薩心腸，也可說是儒家的淑世情懷，亦即孟子所謂「窮則獨善其身，達則兼善天下」的最佳詮釋。

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