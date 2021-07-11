香港 寸金尺土，電力系統幾乎都連在地下，既省空間，又安全—— 避免颶風吹倒電線桿或吹翻桿上的電線，以致終斷電力供應。

不過，筆者兒時抵港後，還見過街道上矗立了電線桿和電燈杉，更奇怪有些電燈杉上，掛了一個有蓋的箱子，箱子比課室內的字紙簍小。我問房東老婆婆，那是什麼？

婆婆知我好奇，就給我和她的孫兒講電燈杉掛老鼠箱的故事。她說，小時（距今天約一百二十多年前了），上環卜公花園原來的地方叫做太平山街。不幸該社區爆發鼠疫，疫情 擴散，上環地區約七千個居民，竟有差不多三千人染疫，死了近二千九百人，死亡率高達95% （死者主要是太平山街的居民）。鼠疫就是歐洲中世紀時的黑死病，所以全港人心惶惶。

那時代西醫少，中醫對鼠疫束手無策，政府知道疫情嚴重，為避免繼續擴散，頒令東華醫院不可接收病人，並召集駐港英軍，強硬把病人送上海軍醫療船醫治，強拆太平山街的民居之後，以石灰水、消毒液清洗地方。同時成立潔淨局，滿載消毒藥水的車輛，分區巡迴，呼籲民眾清潔家居，取消毒藥水洗抹床具、傢俬，在陽光下曝曬被褥，清洗地方，結果有效遏止疫情蔓延。

政府更施行兩項措施：一是禁止把鼠屍放入垃圾桶，以免散播細菌。規定只可以放入掛在電燈杉上的老鼠箱（內有消毒液），就是我所見的那種箱子。

二是防止老鼠的細菌孳生：每年公布日子，全港洗太平地—— 大掃除、清洗樓宇；潔淨局則負責清潔街道和街邊的下水道。

日前，在互聯網看到伍連德醫生的故事，他是清末天津陸軍軍醫學堂副總監，受命負責處理東北鼠疫；伍連德硏究發現病菌，可以藉口沬、空氣傳播，他於是宣導、命令居民戴防疫口罩，有效防止了鼠疫擴散，他也因此獲得諾貝爾 醫學獎的提名，那是中國的第一人。伍連德的事跡，引起了筆者記憶婆婆所講的電燈杉掛老鼠箱的往事。

正如許多人不知誰是伍連德醫生？也不知道什麼叫「洗太平地」？因為這個措施已經在六十年前停止了。而香港繁榮發展，電燈杉也早已淘汰；可喜港人也因此忘記了一句帶歧視性的俗語：「電燈杉掛老鼠箱」，以諷剌高大的男生和長得矮小的女生拍拖。