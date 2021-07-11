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星級蛋糕

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

徹夜輾轉難眠，肚子空空卻嚥不下一啖食物，胸口鬱悶泫然欲泣卻又哭不出來……看來要積極做點自救事情了，總不成長期被負面思維盤據心靈呀。

每個人都可選擇最適合自己的自救減壓法，而打從疫情肆虐全球，無法正常外出活動以來，我選擇了在家「整餅」自救。

不要小覷「整餅」的偉大功效，材料分量要精準無誤，製作過程心要細、手要柔，材料逐一耐心加入不得心急亂來，整個過程正好發揮陶冶性情、安定神緒的功效呢。

兒子突然提議：「媽，有無興趣向難度挑戰？」原來是曲線鼓勵媽媽向前邁進，他建議我嘗試造近兩年全球極受歡迎的一款蛋糕——Basque Burnt Cheesecake（巴斯克燒焦芝士蛋糕）。

我曾造過紐約芝士蛋糕和檸檬芝士蛋糕，都廣受家人和朋友的歡迎，區區一款燒焦芝士蛋糕，又怎會有難度？於是旋即埋頭看YouTube和勤做資料蒐集，買齊材料就開工整餅也。

跟足程序完成了dough，放進焗爐前卻是難掩疑惑：「咁稀嘅？得唔得㗎？」

百度焗了近一小時，焗爐裡乍現了看似焗燶的黑面蛋糕，正是要這個效果呢！

放進雪櫃冷藏了一晚，翌日拿出來試吃第一口——噢！香滑得入口即溶，焦糖香增加了層次感……這款絕妙蛋糕絕不是浪得虛名啊。

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