即使鴻運當頭中了獎，有人送我一所全海景豪宅，我也無福消受，因為我怕海。

這麼多年來，我選擇的住屋都不會高於三層之上，前面景色以踏踏實實的樹景為首選，萬萬不能是浩瀚無際的大海，皆因我畏高又畏海。

有次度假期間，早餐時被安排坐於全海景的雅座，家人很滿意，我不便吭聲。早餐未吃完，我就要跑去洗手間吐了，從此我清楚自己體質，用膳時絕不能瞧著海浪翻騰郁動的大海，我會暈眩、會吐。

也許這是壓根兒心理作祟吧，反正每個人都會或多或少潛藏著駭人的心魔。

小時候，每年夏天總會有一次全家的親子 活動，那是一家大小到石澳海灘游泳 ，我從來不懂游泳，但能夠於海邊玩水和在沙灘堆沙，已教我們小孩樂翻了。

不記得是誰的主意，我和姊姊竟然答允隨一個諳泳術的大姐姐，游出老遠的浮台去。她們把我橫放於一個租回來的黑色大水泡，不懂游泳的姊姊則靠著水泡和大姐姐，就這樣出發了。

盛夏的太陽照射大海，波光粼粼的海水很涼，真爽。三人甫到達接近浮台位置，卻突然天色驟變，巨浪滾滾！一個滔天大浪滾來，水泡反轉，我跌進大海裡，幸好大姐姐旋即把我抱緊，但姊姊呢？我拚命地抓，使勁地叫：「姊姊！姊姊！」

當年我大概是六歲，姊姊比我年長五歲，兩姊妹僅差毫釐就魂斷大海了。