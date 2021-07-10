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閒說法國菜

〈飲食香江〉林柏榮

香港常自稱「美食天堂」，這裡匯集了大批優秀的廚師，加上運輸發達，能夠從世界各地進口食材，有足夠條件發展餐飲業，可是並沒有發展出一套「香港菜」，在旅遊雜誌中推薦給遊客的，還不過是「雞蛋仔」、「咖喱魚蛋」。究其所以，這裡出產的食材難登大雅，而且普羅大眾在吃方面，大都是強調性價比要高，以「平、靚、正」為主，也沒有發展出一套飲食品味，如要真的成為「美食天堂」，可以向法國菜學習。

法國菜向來給人有種高貴的感覺，很大程度上源自三大食材：鵝肝、松露、魚子。稍微高級的法國餐廳，菜單上總有幾道松露的菜色。這三種材料都不是香港人的口味，大概不會太多人願意一擲千金來個「佩里戈爾松露」、「貝魯嘉魚子醬」。不過，這三種食材奠定了法國菜遙不可及的貴族感覺，情況跟日本神戶和牛、馬糞海膽一樣，這些食材有很重要的象徵意義，就是提升了菜系的形象。

珍貴的食材是那個菜系追求的終極目標，但能夠流行並承傳下去的，通常是大眾菜式。法國鄉村菜是高級料理的原點，橙汁鴨胸、紅酒燉牛肉、油封鴨腿等，就是屬於這類令人滿足的美食，雖然欠缺創意，但往往看出家常菜應有的豐盛感覺。

基本上法國每個地區都有當地代表菜式，紅酒燉牛肉來自中部（Burgundy），那裡盛產葡萄酒，本身燉牛肉略為油膩，搭配酸澀的紅酒，可以達到一份平衡；油封鴨來自西南部（Gascony），那裡長久以禽鳥、蕈菇等野味最有名，不過現在以家鴨代替了野鴨，口感更軟嫩。由高級食材塑造了形象，再加上大量豐富有特色的地方菜式，法國菜遂成為美食的代名詞，當然還有一系列的餐桌禮儀、酒杯餐具等，讓食客不斷鑽研發掘新趣，使飲食成為一門學問，正是法國菜吸引之處。

昔日粵菜以食魚翅作為終極追求，但近年強調環保，魚翅幾近在宴會絕跡。雖然會有鮑魚、燕窩入饌，但這些高價食材都是外國進口貨，與香港味總有段距離。至於我們在香港生產的食材，往往是大眾化貨色，元朗烏頭、嘉美雞，味則美矣，但又難登大雅之堂。此外，香港不重視餐飲禮儀、也沒有當季觀念，開冷氣吃火鍋成為了這裡特色，一輪熱鬧後，已沒有什麼值得回味。

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