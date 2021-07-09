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海地總統遇刺案 11嫌闖入台灣駐海地使館 全數被捕

雨後吐艷

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

上星期迎來香港今年第一次的黑色暴雨警告，各區出現水浸報告，上班一族狼狽不已。

心想放在花園正在含苞待放的仙人掌，看來難逃一劫，開花機會渺茫，怎料到晚上回家，見到花枝仍然屹立不倒，大概10點左右，花蕊盛開，令人感到大自然奇妙的力量。

仙人掌少有開花，而且花期好短，由開到凋謝大概24小時，屬於曇花屬植物，但它擁有超強的生命力，即使在極度惡劣的環境下，仍然能夠茁壯成長。

仙人掌開花的過程，令我想起由青協主辦、中電支持的「新世代‧新動力獎勵計畫」得獎同學的故事，他們面對不同的逆境，包括家庭、健康、個人行為、文化差異等問題，但他們沒有選擇怨天尤人，反而以自強不息的態度，勇敢面對困境和局限，繼續在生命之旅邁步向前，希望活出精采。

自2019年至今，香港經歷了連串社會事件和疫情的打擊，經濟放緩，社會各界面對前所未有的挑戰，不少年輕人在家庭、學業、就業等方面遇到難關，亦感到無助及對前景失去信心。我們希望透過此獎勵計畫，讓得獎者知道他們並不孤單。不僅在學校有老師及社工的支持，社會上亦有同行的夥伴。我好感恩得知過往兩屆已有得獎者投身社會，以不同形式回饋社會，以自身的經歷和正面的態度鼓勵身邊的朋友，為社會注入更多正能量。

希望大家好似仙人掌一樣，無論環境有多惡劣，仍然勇敢面對，排除萬難，向自己的目標進發。

香港 暴雨 就業

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