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96年來首位非裔美國人 14歲的她奪美「拼字大賽」冠軍

海地總統遇刺案 11嫌闖入台灣駐海地使館 全數被捕

新不如舊

〈六合飛翔〉岑逸飛

一代大師金克木雖然是小學畢業，但博覽群書，大家喜歡他的散文隨筆，喜歡他的文化評論，相信不外是被他字裡行間的智慧迷倒，而智慧總是和神祕聯繫在一起的，因此令他漸漸成了一個文化傳奇。

他去世後，中國現代文學館特聘研究員黃德海為他編著了《畫讀完了》一書作紀念，此書《後記》由金克木的女兒金木嬰執筆，談到老一輩人的舊學根底，不僅是文史學者如是，也有不少念理工的科學家也如是。

金木嬰舉例：1900年出生的已故化學家黃子卿，可隨口背誦《左傳》、《史記》；1911年出生的已故物理學家王竹溪，熟記圍棋古譜，又是文字學家；還有1910年出生的已故數學家華羅庚和1911年出生的已故水利學家黃萬里，其舊體詩文都造詣極高。

俱往矣！屈指一算，辛亥革命到今年剛妤是110周年紀念，這一頁的歷史可說是翻過去了，而經歷那一代的學人，求學時適逢戰亂、學成後遭逢浩劫，如今尚在人間的已寥寥無幾。時過境遷，新一代的學人，處身電腦時代，對傳統文化日益生疏，已很難有老一輩學人的舊學修養。

反而老一輩學人，對吸收新知並無困難，例如金木嬰也提到他的父親金克木，很會用電腦。筆者倒是想起了朱熹對治學之道的名句：「舊學商量加邃密，新知培養轉深沉」，舊學與新知是互補的，新知令舊學更加邃密，使其精益求精；另一方面，舊學能滋養新知，令探尋新知走向更深的層次。不過鑽研舊學需要長時期的浸淫，而近年的國學熱，例如曾風靡一時的于丹講《論語》熱，其實只是即食文化而已。

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