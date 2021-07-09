不是放馬後炮，記得兩星期前的某個晚上，我和兒子在看新聞時，直覺地說：「你看這個Hancock的眼神多奇怪！」

當時，仍擔任英國 衞生大臣韓考克（Matt Hancock），正在回答傳媒有關疫情 的問題，那張嘴在滔滔說話，但雙眼卻用力圓睜，眼神明顯晃動散漫，十足像個剛偷糖吃的男孩，被媽媽當場逮個正著，卻緊抿著嘴拚命睜大眼講大話的模樣。現在回想，他當時可能已知道大禍臨頭而思緒紊亂了。

一個人可以用張嘴吹到天花亂墜，但往往卻會被自己一雙眼睛出賣。深邃的眼神跟腦袋是直接連結的，你的腦袋在想甚麼，眼神會清楚呈現。所以，我愛細心觀察別人的眼神，多於完全相信他們說的話。

有個如此習性的媽媽，是孩子的霉運。兒子小時候放學回家，我劈頭就問：「喂！今日派咗默書簿未？」我直勾勾盯著他的臉，看他臉頰有點僵硬，揉揉眼睛回答：「未——！」哎呀！他的語尾支吾其詞、眼神閃閃躲躲的，分明是說謊話了。

我緊隨著他入房間，第一時間打開書包查看，默書簿果然一看就找到了。再打開一看，哎吔吔吔！竟然是不合格！默書不合格是大罪，說謊話更是大大罪。這晚，兒子活在地獄中，被媽媽狠狠整頓……。

幸好這個媽媽回頭是岸，很快糾正了陋習。後來，每當察覺孩子眼神有異樣時，我會溫柔地說：「若果你有唔開心嘅事，媽媽好樂意聆聽。」