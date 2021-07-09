我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

96年來首位非裔美國人 14歲的她奪美「拼字大賽」冠軍

海地總統遇刺案 11嫌闖入台灣駐海地使館 全數被捕

眼神吐真話

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

不是放馬後炮，記得兩星期前的某個晚上，我和兒子在看新聞時，直覺地說：「你看這個Hancock的眼神多奇怪！」

當時，仍擔任英國衞生大臣韓考克（Matt Hancock），正在回答傳媒有關疫情的問題，那張嘴在滔滔說話，但雙眼卻用力圓睜，眼神明顯晃動散漫，十足像個剛偷糖吃的男孩，被媽媽當場逮個正著，卻緊抿著嘴拚命睜大眼講大話的模樣。現在回想，他當時可能已知道大禍臨頭而思緒紊亂了。

一個人可以用張嘴吹到天花亂墜，但往往卻會被自己一雙眼睛出賣。深邃的眼神跟腦袋是直接連結的，你的腦袋在想甚麼，眼神會清楚呈現。所以，我愛細心觀察別人的眼神，多於完全相信他們說的話。

有個如此習性的媽媽，是孩子的霉運。兒子小時候放學回家，我劈頭就問：「喂！今日派咗默書簿未？」我直勾勾盯著他的臉，看他臉頰有點僵硬，揉揉眼睛回答：「未——！」哎呀！他的語尾支吾其詞、眼神閃閃躲躲的，分明是說謊話了。

我緊隨著他入房間，第一時間打開書包查看，默書簿果然一看就找到了。再打開一看，哎吔吔吔！竟然是不合格！默書不合格是大罪，說謊話更是大大罪。這晚，兒子活在地獄中，被媽媽狠狠整頓……。

幸好這個媽媽回頭是岸，很快糾正了陋習。後來，每當察覺孩子眼神有異樣時，我會溫柔地說：「若果你有唔開心嘅事，媽媽好樂意聆聽。」

疫情 英國

上一則

面試全失敗 他撕「公司宣傳單」拼出梵谷名畫

下一則

約書亞公園遊記

延伸閱讀

中美科技股 該選哪一邊？

中美科技股 該選哪一邊？
英國執政黨補選失利 婚外情曝光大臣成替罪羔羊

英國執政黨補選失利 婚外情曝光大臣成替罪羔羊
歪打正著？英衛生大臣被拍到偷情 監視器早被調過角度

歪打正著？英衛生大臣被拍到偷情 監視器早被調過角度

誰拍的？英政府調查前衛生大臣接吻畫面「為何曝光」

誰拍的？英政府調查前衛生大臣接吻畫面「為何曝光」

熱門新聞

日本一名網友面試數十間公司全數失敗，憤而將這些公司的宣傳手冊撕碎後重新拼貼，重現世界名畫。 (擷自twitter)

面試全失敗 他撕「公司宣傳單」拼出梵谷名畫

2021-07-08 16:52
顏寧儀／圖

下屬變上司（上）

2021-07-05 03:00
顏寧儀／圖

下屬變上司（中）

2021-07-06 03:00

千金難買早知道

2021-07-01 02:00

半場的圓滿

2021-07-06 02:02
韓索與葛雷特在森林裡迷了路。（Marie Wunsch, 1862-1898）

女巫的糕餅屋

2021-07-04 03:02

超人氣

更多 >
好囂張…華女闖亞市空豪宅免費住 被發現還討行李

好囂張…華女闖亞市空豪宅免費住 被發現還討行李
250萬美國人線上連署 第4輪紓困案有譜？

250萬美國人線上連署 第4輪紓困案有譜？
坎城影展／蘇菲瑪索問鼎影后 白色禮服疑未穿內衣

坎城影展／蘇菲瑪索問鼎影后 白色禮服疑未穿內衣
大叔帶「6個正妹」一起洗澡睡覺 妻不反對：支持他

大叔帶「6個正妹」一起洗澡睡覺 妻不反對：支持他
推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤

推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤