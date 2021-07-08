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江西興國縣

〈六合飛翔〉岑逸飛：

筆者的出生地是江西興國縣，位於江西中南部。聽先母說，當年日寇侵華期間，先父從廣東調往江西南昌及吉安工作，她則居於江西贛州。其後因為日寇來襲，母親十月懷胎，臨盆在即，匆匆逃難，和外婆及三個子女匆匆從贛州逃到北部數公里之遙的興國。

據先母說，當時天氣嚴寒，大雪紛飛，陰霾密布，在兵荒馬亂之際，我在一柴房出生，或可以與耶穌出生的馬槽媲美(一笑)。據說出生時在密雲中陽光乍露，人人都喜上眉梢，說天氣開始好轉了。

小時候聽先父說，興國當年屬於蘇區，是中共的根據地。長大後為了尋根，翻查歷史，發覺這地方果然有點名堂。它建縣始於三國，初稱平固縣，相信因地理位置在平固江上游，至北宋太平興國七年，以年號「太平興國」，改名興國迄今。

興國縣也稱得上是人傑地靈，人才濟濟，唐代出了個有江南第一宰相之稱的鍾紹京，又是書法家，武則天時甚為倚重，其字遒勁有法，筆法精妙。這裡又誕生了宋代理學詩文家李潛、李卿、李僕父子兄弟七進士，以及為編纂「元史」立過汗馬功勞的明代史學家呂復。

呂復字仲善，明初洪武年間被徵為國子典膳，奉修元史。明初在很短的時間內就纂修完成「元史」，雖然因草草撰就而被後世詬病頗多，但其中也蘊含著「國可滅，史不可滅」理念的積極實踐，呂仲善也有部分功勞。可惜他的著作都已失傳，而存宋濓的「宋文憲公全集」有提及他。

到了近代，興國人才更是群星輝映，共出過54位共產黨將軍和45位國民黨將軍，還有美籍華人如電腦專家李電白、機械設計家范新亞以及目錄學家姚名達等。

國民黨 華人 中共

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