新婚未滿一年，她已按捺不住跑回娘家哭訴。她懷疑奶奶（編按：香港 人稱公公、婆婆為「老爺」、「奶奶」）患有強迫症，家裡有一籮筐規矩需要嚴格遵守，她終於壓力爆煲受不了。

首先，夫家沒有聘用家傭。聽說以前曾來過菲傭和印傭，但統統未能讓奶奶滿意，結果有人哭著走、有人罵著走。家裡大小事項，都由奶奶掌大權，全家人都要依她的規矩辦事，杯是放左，碗是放右，碟放中間，若然不小心放錯了，奶奶會一臉不高興，令人惶惶不安。

廚房是高危地帶，最容易惹禍，她盡量少踏進。但偶然會煮碗即食麵，又或焗個蛋糕之類。她真不明白，明明已將物件放回原位，且將廚房清潔還原，奶奶仍然有微言，不是投訴她搞到廚房滿是油煙味，就是批評碗碟仍有油漬，害得她要重新再洗。

廚房可以禁足，但浴室不能不用。她已習慣每次如廁後要不停抹呀、擦呀，務求不會留下一滴污跡，她受夠奶奶那副沉著臉的表情了。可是，奶奶總會揪出她不小心留在地板的一根頭髮。

她情緒低落，回家直奔房間冷靜，奶奶卻仍不肯放過她，竟然跑來猛力拍門，要拿她剛穿過的衣服。一定要立即洗嗎？稍後一會洗就會將細菌傳滿家居嗎？她快崩潰了！

老爺終日安坐一角，任由太太擺布，是個徹頭徹尾的高人。丈夫則最怕麻煩，老是跟她說：「老婆，你醒少少咪惹佢啦！」

至於奶奶，對媳婦則有這樣的評語：「大食懶唔幫手，即使幫都係求求其其。咁大個人返屋企，除低對涼鞋就赤腳周圍走，著過啲衫又隨便丟在地，飲完嘅汽水罐可以擺半日唔理…」