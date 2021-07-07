現在的青少年都在智能電話裡滑社交媒體，追看明星們的內外生活，追蹤那個明星，訂閱那個偶像，點讚給那個名人。以前的追星好像簡單一點，就是一本雜誌。《Yes！》是香港 土生土長的青年小雜誌，主要在香港和澳門 出版，每周出版。

買《Yes！》，最看重就是雜誌封面的明星，雜誌社每星期會找上不同歌手、明星作封面，每期都會有雙封面，甚至三封面，全盛時期，我更見過四封面。

為了買到心儀明星封面，可能要跑好幾個書報攤或便利店，更可能要跑港九新界才找得到。

《Yes！》看中年輕人追著封面明星來買雜誌的心態，加插隨雜誌附送偶像用品，例如拼圖、5R相、鎖匙扣、卡套、文件夾等等。

那時候每逢出版的星期五，我和朋友下課後總是忙著跑便利店先睹新一期《Yes！》的封面人物和附送禮物，誓死要找到令人一見傾心的如意郎君。

記得《Yes！》的內容很豐富，是一厘米厚的書，當然裡面包含了一些廣告。當時還是青少年的我，沒有耐性讀完一本小說，卻有耐性讀完一本《Yes！》，還要在上課時，假裝一副好好學習、天天向上的樣子，教科書後卻是本《Yes！》。

雜誌一開首是歌手明星資訊，有封面明星故事訪問、其他明星新聞等。記得有欄是偶像留言板的東西，每星期不同標題、不同偶像，就如在讀偶像寫給自己的信一樣。

還有一頁列出同期的所有《Yes！》Card，每一張小得只有手指甲丁大，但那一頁也是我看得最長時間的一頁，把每張卡都看得一清二楚，才知道這星期要收集那些Yes！Card。

再多翻幾頁，還可看到出版社舉辦的活動內容，不得不提的，就是「全港校花校草選舉」。校花、校草們穿著校服，擺出一副有型有格的姿勢，由讀者在眾多俊男美女中選出最秀麗的校花校草。

當時互聯網還未發達，沒有參加者被爆黑歷史這樣的故事，就是好純粹的一場選舉。儘管活動成為青少年不能少去的茶餘飯後話題，會拿著雜誌八卦 地對參加者品頭論足，說東說西，妒忌別人的美貌，說話也沒有傳到他們耳中。

其中，某些參賽者也突圍而出，後來成為明日之星，2000年度的校花冠軍鄧麗欣就是個好例子。隨後還有很多後生仔愛八卦的內容，甚麼心理測驗、星座備忘錄、本地連載漫畫、性教育資訊、愛情急症室…包羅萬有，反正年輕人愛看什麼，《Yes！》雜誌必定有。

現在想找本實體而豐富的雜誌也挺難的，大多都變成網上雜誌，在螢幕上下左右畫來畫去，看幾張照片看幾個視頻就完結，多讀幾個字都好吃力，《Yes！》亦因此被推到停刊懸崖。社交媒體的盛行，追星不再限制於報紙雜誌的新聞報告，一個互聯網，一秒鐘就可以追蹤到偶像的最新動態，又可以搜尋到不同資訊。