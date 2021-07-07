江西興國縣是中共 發源地之一，它與中共淵源，是將星璀璨，它是蘇區模範縣、將軍縣，是國共鬥爭時反「圍剿」的主戰場，毛澤東在這裡辦過「土地革命幹部訓練班」，陳毅曾兼任興國中心縣委書記，朱德、周恩來、彭德懷、葉劍英、聶榮臻等都曾先後在興國從事革命活動。

1934年1月，毛澤東在第二次全國蘇維埃代表大會上讚揚說：「興國的同志 們創造了第一等的工作，值得我們稱讚他們為模範工作者」。

就在這次大會上，毛澤東欣然給江西興國縣的代表題寫了「模範興國」四個大字，興國從此聞名遐邇，傳頌至今。

筆者因喜愛文化旅遊，十多年前發覺興國搞了個特色旅遊宣揚易學文化，因此特地前往參觀。

真的失敬了，原來位於興國縣梅窖鎮的三僚村被譽為「堪輿文化的發祥地」，號稱「中國 風水第一村」。該處地形狀如太極圖形，兩座寺廟、七口池塘各具代表意義。

原來一代風水師楊筠松曾隱居於此，傳道授業。

楊筠松為唐僖宗朝的國師，官至金紫光祿大夫，掌靈臺地理事，為唐朝著名地理風水學家，其後他因黃巢之亂，志欲歸隱山林，往各地考察。

當來到興國的三僚村一看，是一塊肥沃的盆地，山水環繞，盆地中間有一座長條形石峰，盆地邊緣有一棵高大松樹，樹底下臥著一塊圓形巨石，但在他眼中，整個盆地就是一個碩大羅盤，而長條形石峰酷似羅盤指標，松樹和巨石則是風水先生隨身攜帶的雨傘和包裹。

自楊筠松在此風水寶地授徒，興國的風水名師輩出，如明代國師廖均卿，便是興國人，他為明朱棣皇帝堪輿十三陵第一陵，其人仙風道骨，呼山山響、喝水水止，人稱地仙。