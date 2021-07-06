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北加3大山火受控程度增加 強風威脅未除 仍可能擴大

中媒：中國500多名理工科研究生 申請美簽遭拒

真相

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

一夜之間，本來如日方中的政客不僅輸掉了高薪厚職，更輸掉了名譽、地位，甚至可能是家庭。前英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）步向政途死亡之路，卻並非一朝一夕的事情，是貪心、好色、愚蠢、傲慢？

上星期英國「太陽報」刊登的獨家照極為juicy，道貌岸然的韓考克正情深款款地吻著幕僚，手部緊捉著女方的臀部。這張相怎樣看也不似是上司下屬蜻蜓點水式的禮儀之吻，若然上司這般吻你，而你又不願意的話，可以告性騷擾了，但女方卻明顯是非常受落。

根據報導影片所見，韓考克先是機警地查看走廊，然後關上門，站於門前較安全位置，而女方則主動走過去投懷送抱，雙方展開熱吻。怎樣看，這一對都像是熱戀中的男女，情不自禁地擁吻。

艷照曝光後，民眾震怒！焦點卻並非純指兩個已婚男女於辦公室親熱，who cares？有民眾於疫情期間，就連染病垂死的親人也未准見面安慰，更莫說擁抱親吻的行為會違反社交距離指引了，而衛生大臣卻公然於辦公室違例，太令人氣憤了。

首相強生竟竄出來強勢維護，表明已接受了韓考克的道歉，事件已終結，卻被鬧爆。他們肯定是忘記了公僕的老闆並非首相，而是國民了，於輿論的猛烈發酵之下，韓考克還是急急辭職了。

事件似乎仍未完全終結，究竟韓考克是否濫用公帑，聘請牛津大學舊相好，方便談情？而影片又是誰偷拍的？是看不過眼的局內人？怎樣也好，若「太陽報」沒有刊登照片，公眾仍蒙在鼓裡，真相會淹沒於污垢中。

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