我喜歡觀察別人走路的姿勢，會看出很多內容來，相當有趣。

身形矮小的人，走路時大多會下巴微微向上翹，可能是潛意識想盡量填補跟別人身高的差距吧！友人說，她的男上司走路時正是這個模樣，頭和下巴都向上翹，他在公司是出了名喜歡欺凌所有比他高的下屬的，而他只有一米五，所以幾乎人人受難。

身材高的人卻剛好相反，不少人都會有輕微寒背(駝背)的狀況。無他，大概是從小就習慣盡量不要太出位吧，弓著身體可以較迎合大眾。天生高頭大馬而走路時卻下巴向上翹的人，真的不得了，這類人很懂得把握優勢，野心也大。

有說：「走路時腳後跟不貼地的人，短命相。」小妹年輕時正是這類人，捧著大疊黑膠碟急步走呀走，曾被批活不過30歲。僥倖活過了，也許是後來努力學習踏實走路有關。腳後跟不貼地，其實只是欠缺自信的表現，愈介意被人評頭品足，走路姿勢就愈古怪。

有些人走路時頭部向前衝，有點兒像身體追著頭而走，他們鮮有留意環境變化，即使是你叫他，他也聽不見。這類人做事心急莽撞，並較難理解別人的感受。

有些人走路步伐異常緩慢，頭部向下垂，緊蹙著眉，無時無刻都像陷入沉思中。若家人當中有這類人，該特別關懷，幫助他們開解心裡憂慮。

走路時甚麼也不理，只是瞄著自己手機 ，還邊走邊傳短訊的，這叫這年代的地球人。