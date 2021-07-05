我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增28例 台北15例最多、屏東群聚增1例

邁阿密塌樓深夜爆破 完全崩塌後繼續搜救

走路姿勢看性格

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

我喜歡觀察別人走路的姿勢，會看出很多內容來，相當有趣。

身形矮小的人，走路時大多會下巴微微向上翹，可能是潛意識想盡量填補跟別人身高的差距吧！友人說，她的男上司走路時正是這個模樣，頭和下巴都向上翹，他在公司是出了名喜歡欺凌所有比他高的下屬的，而他只有一米五，所以幾乎人人受難。

身材高的人卻剛好相反，不少人都會有輕微寒背(駝背)的狀況。無他，大概是從小就習慣盡量不要太出位吧，弓著身體可以較迎合大眾。天生高頭大馬而走路時卻下巴向上翹的人，真的不得了，這類人很懂得把握優勢，野心也大。

有說：「走路時腳後跟不貼地的人，短命相。」小妹年輕時正是這類人，捧著大疊黑膠碟急步走呀走，曾被批活不過30歲。僥倖活過了，也許是後來努力學習踏實走路有關。腳後跟不貼地，其實只是欠缺自信的表現，愈介意被人評頭品足，走路姿勢就愈古怪。

有些人走路時頭部向前衝，有點兒像身體追著頭而走，他們鮮有留意環境變化，即使是你叫他，他也聽不見。這類人做事心急莽撞，並較難理解別人的感受。

有些人走路步伐異常緩慢，頭部向下垂，緊蹙著眉，無時無刻都像陷入沉思中。若家人當中有這類人，該特別關懷，幫助他們開解心裡憂慮。

走路時甚麼也不理，只是瞄著自己手機，還邊走邊傳短訊的，這叫這年代的地球人。

手機

上一則

結合2黃昏產業 台書店「永樂座×失戀排行榜」疫中開張

下一則

舊光碟片的第二春

延伸閱讀

紐西蘭新減肥器惹議 只能吃流質「酷似刑具」

紐西蘭新減肥器惹議 只能吃流質「酷似刑具」
真理青年樂團室外音樂會 華裔學生吸睛

真理青年樂團室外音樂會 華裔學生吸睛
ET看得到我們？你觀測外星人 它可能也正在看你

ET看得到我們？你觀測外星人 它可能也正在看你
地球暖化

地球暖化

熱門新聞

吳孟芸／圖

永遠不必等的男人（下）

2021-06-27 03:02
吳孟芸／圖

永遠不必等的男人（上）

2021-06-26 03:02
黛安／圖

不公的遊戲（上）

2021-06-30 03:02

告別式裡的笑聲

2021-06-27 03:01

至友的兒子

2021-06-29 02:00
黛安∕圖

不公的遊戲（下）

2021-07-01 03:02

精彩推薦

超人氣

更多 >
若想退休到底該存多少錢？專家這麼說

若想退休到底該存多少錢？專家這麼說
遊客湧入賭城 擠爆舞池…內州卻確診數飆、住院率升

遊客湧入賭城 擠爆舞池…內州卻確診數飆、住院率升
CNN：接種中國疫苗疫情復燃 不代表疫苗失敗

CNN：接種中國疫苗疫情復燃 不代表疫苗失敗
第3胎想生兒 一舉來了4男娃 老爸爸興奮的哭了

第3胎想生兒 一舉來了4男娃 老爸爸興奮的哭了
給千萬股票也留不住 中國晶圓龍頭研發副總裁突離職

給千萬股票也留不住 中國晶圓龍頭研發副總裁突離職