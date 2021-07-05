北京 大學已故的「燕園三老」，包括季羨林、張中行和金克木，其中的張中行，原名張璿，字仲衡，出自「尚書」中的「在璿璣玉衡，以齊七政」。後因此名難認，改名簡化為「中行」，出自「論語」中的「不得中行而語之，必也狂狷乎」。他是雜家、散文家，已於2006年辭世，享壽97歲。

張氏畢業於北京大學中文系，早年曾任「現代佛學」主編。後到北京大學任教，1949年後任人民教育 出版社編輯。上世紀八○年代，以70多歲的高齡，在文壇嶄露頭角，人稱「文壇老旋風」，其散文筆法優雅，充滿哲理。季羨林形容他是「高人、逸人、至人、超人」。

能寫一手好文章的，自必有文學細胞，也可推論是性情中人。張中行的性情，可見於他痛批被稱為「學兼儒道釋」的已故台灣 文化名人南懷瑾的著作「論語別裁」，文章題為「讓人哭笑不得的南懷瑾」，已是充滿了火藥味，而副標題竟然是「兼問出版垃圾著作的復旦大學出版社」，分明是想撩是鬥非了。

張中行批「論語別裁」，觀點是南懷瑾的很多解釋是望文生義，「不管語文規律，自己高興怎麼講就怎麼講」，但南氏風格一向是不重考據，旨在啟發讀者的思維，何況這是課堂紀錄，不應以嚴謹的學術著作視之。若以天馬行空的角度言之，南懷瑾的另一本著作「原本〈大學〉微言」，東拉西扯，講歷史多於講「大學」，卻不

足為病，因為讀者看得過癮，自能讀出書中的弦外之音。

其實南懷瑾的「論語別裁」，既以「別裁」稱之，已是拿了不用依附正統解釋的通行證。