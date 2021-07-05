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陪我講

〈每日驚艷〉張宏

電視上，看到陳奕迅參與一個非常特別的節目「陪我講」，內容與音樂無關，卻與現在很多人關心的精神健康有關。

他走進青山醫院，和精神健康工作者、復元人士相處一天，互相聆聽和分享。全日活動後，發現醫院其實是「氣氛放鬆的環境，比外面更正常」，因為「世界太『不正常』，節奏太快，令很多人有壓迫感」。

他自己面對壓力的方法，就是不論開心或不開心都向朋友傾訴。醫生說，如果有情緒問題，更應請專業人士協助，正如傷風、感冒要吃藥，情緒病也要吃藥，方能藥到病除。

社會上你有壓力，我也有壓力，你知否自己面的壓力有多大？精神健康資訊委員會的「陪我講」網頁，有一個「凱斯立心理困擾量表」（Kessler Psychological Distress Scale）的測試。我對這個測試最感興趣，它利用十個簡單問題，測試情緒困擾，分數愈高，困擾愈大。

與家人一起試做，結果有人20分以下，心理狀態「比較健康」，我卻是20至24分的範圍，「有輕度的情緒困擾」，有家人在25至29分範圍，「有中等程度的情緒困擾」。做完測試，全家人對情緒困擾馬上感到不那麼尷尬，樂於開口討論，互相分享減壓方法。

如果你現在感到情緒低落有壓力，不妨到以下網頁測試一下︰https://shallwetalk.hk/zh/mental-health-information/psychological-distress-test/。

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