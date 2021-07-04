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如何鼓勵生孩子

〈每日驚艷〉張宏

不久前講到，家中子女都說以後不生育下一代，嚇了我一跳。生活艱難、養兒難，似乎是全球發達地區的共同問題，比較一下香港及各地的出生率，再嚇了一跳。

不結婚、不生子，似乎成為全球年輕人的共識。中國出生人口連續第四年下降，生育率跌至1.3，即每名女性生育1.3個孩子。至於「老化大國」日本，只是稍微高於中國的1.34，歐美則是1.6。這些數字遠低於維持人口增長所需的2.1個。

再找一找香港的生育率，更是怵目驚心，竟低至0.87，顯示很多人的確不生孩子。我問女兒︰「你日後無兒無女，老了誰來照顧你？」

她笑說︰「兒女也不一定照顧我，與其養兒防老，不如靠政府養！」

相信不少年輕人都是這麼想，政府怎會不驚？參考「老化大國」日本，一生孩子即獲42萬日圓(約3813美元)生育補貼，女性享全年的半薪「育兒假」。政府還推出結婚補助金、買樓搬家補助金、不孕不育症治療補助金等。但招數盡出，只有低得可憐的1.34生育率。

那麼，付出什麼代價，才令年輕人願意生孩子？或許可以利用「磚頭」，第一胎的獎勵就是即時上樓住公屋，或者贈送新樓一層。只要有樓居住，生活難、養兒難的問題馬上解決了一半，年輕人的生育意願有望即時提升。

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