已故散文家張中行，「中行」二字，出自《論語》「不得中行而語之，必也狂狷乎」。說他狂狷，也名副其實。

張氏寫過《禪外說禪》一書，可能只是說三道四的外道禪，佛門中人精通禪學的恐也難以苟同，但既說「禪外」，反可暢所欲言了。「禪外」之「外」，張氏解說，可指「門外漢」，也可指相對於「禪內」。禪內說禪，要自我觀照、要守戒律，不可亂說，妄語是大戒；禪外說禪，有如拿了放大鏡，上下前後仔細端詳，可能看不到桃腮和杏眼，卻發現某處有個瘡疤。

禪是中土佛教的重要組成部分，也是悟佛的生活之道，其頓悟玄妙，修持方法更玄妙，難以言傳。傳統方法是禪門內傳心，或乞援名相，或靠觀心，結果難於領會，流為神秘主義。

而張氏則認為，禪是處理人生問題的方式，可以用科學常識的語言講明白。因此他以科學常識為依據，由人生之道談起，然後層層深入，談禪的修持，以及在人生哲學的價值和缺欠，最後還談到它的將來。

另外，張中行最推崇他所寫的《順生論》文集，此書有很多短小文章組成，猶如專欄結集，卻又不是炒雜燴，書中一以貫之的觀點是發揮「順生」說，將《中庸》的「天命之謂性，率性之謂道」的那個「性」，解釋為飲食男女之欲。

對孔門中人來說，這解釋不值一哂，不過是告子「食、色，性也」的變種。然而在現代社會，通過飲食男女講人生哲學，自有其吸引力。當然，這並不符合儒家的中庸之道。諷刺的是，張中行取名「中行」，其行徑並不中行，反而是狂狷之士。