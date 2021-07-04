《The Haunting of Hill House》於2018年下旬在Netflix上架後，叫好又叫座，旋即成為鬼片經典。

特別喜愛看鬼片的觀眾，至今仍津津樂道。最多人談論該十集電視劇中，畫面背後隱藏了多少鬼。還有那場戲一個鏡頭直落超過15分鐘，眾多演員儼如演舞台劇 般不停走位接招，任何人犯上些微錯處都需要重頭再來，難度與壓力都相繼提高，卻成功拍出了超強張力，辛苦也是值得的。

人類的無窮創意是無價寶，我向來特別敬佩創作人。非常欣賞該劇的導演 、編劇等幕後製作團隊，就連配樂也是完美無瑕的，一幕又一幕成功將觀眾推上瘋狂幻想的高峰。

最高境界的恐怖鬼片，其實毋須突然拋個喪屍出來嚇人，比如是劇中有個男傭人獨白了十分鐘，描述他於鬼屋的所見所聞，繪影繪聲的已令我全身血液瞬間凝固住了。

該劇是以一個家庭入住鬼屋為主調，然後兩個時空不斷交錯，令觀眾欲罷不能，究竟當年某個晚上，鬼屋發生了甚麼事？

雖然這個家庭的五個子女已成年，卻從來沒有真正走出童年鬼屋的陰霾，他們心底對父親帶著怨懟，責怪他當晚沒有救出母親而讓她死去。他們當中有人長期借助毒品 作逃避、有人自私、有人對家人苛刻、有人精神恍惚……即使是離開了鬼屋，鬼魂卻從來沒有放過他們。

原來每當人心虛怯，當人被悲憤與恐懼占據時，邪靈便會乘虛而入。

最後戰勝邪靈的，是這個家庭成員互相的愛和諒解。看至最後一集，才發現這其實是借鬼片為包裝的親子劇呢。