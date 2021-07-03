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只留下快樂記憶

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

電話中的護士姐姐聲音很清脆：「你母親今日又走過去隔離房，她說要找朋友。」

家母生性多動活躍，96歲高齡依然健步如飛，喜愛這裡瞄瞄、那裡看看。即使不幸患上世紀疫情，也只是乖乖臥床一星期而已，病情稍為回穩就嚷着要出去跑跑，護士姐姐要像看管頑皮小孩般，無時無刻確保在隔離期間，她不會離開自己的房間，這是院舍對抗疫情的基本措施。

「你媽媽找不到朋友，好失望的返回自己房間。」我的心戚戚然。家母入住的溫哥華院舍曾經是重災區，院內超過三分二的長者染上新冠肺炎病毒，有三分一敵不過病毒蹂躪不幸與世長辭。家母是少數熬過來的幸運兒，但她的同院老友就沒那麼幸運了。

「我細心解釋，她的好朋友已經上了天堂呀，你媽媽點頭，好像明白了，不過隔了半天，她又說要過去找朋友。」護士小姐娓娓道來，沒有半點兒責怪家母的成分，心裡非常感激。

有時覺得Dementia（認知障礙症）是一種恩賜，是上帝賜給人類的一種解脫痛苦的天然秘方，好讓腦袋刪除大量令人不快的記憶。患了認知障礙症的媽媽，寧願保留有個老友住在隔離房、喜歡時可以找她聊天的記憶，而刪除了她其實已蒙主寵召的噩耗。

就正如家母與我這個不孝女兒大半生的恩怨情仇，數十天也數不完，但打從她患了認知障礙症之後，她是徹底什麼都忘記了，倒會記得一些快樂的事情：「阿女，你幾時帶我去吃火鍋呀？」她時常會問。

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