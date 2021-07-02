長居歐洲的友人突然傳來短訊：「你在倫敦 嗎？」「在。」我回答。「有興趣出嚟飲嘢嗎？」她問。

我瞄了瞄時間，當時已是晚上七時三十分了。心裡不禁嘰咕，你估這裡是香港 嗎？可以隨時踢上人字拖落旺角茶記嗎？我要旋即梳洗化妝Call Uber，到達Downtown時睇怕都接近午夜了。況且她是朋友的朋友，不算稔熟，約人最少也要一日通知吧，委實感受不到丁點兒的誠意。

「今日不行呀，我要幫阿仔babysit隻狗仔呀！」這個的確是事實。

「呵呵，乜嘢世界呀？乜啲狗唔係用嚟看門口㗎咩，點會掉轉㗎？」愛狗的人聽得真不是味兒。

數天後，我們還是見面了。不記得話題扯到哪裡去，她突然問我是否認識某某，我說不。她繼續追問我是否認識另外某某，我坦然說聽也沒聽過。她瞪大了眼：「唔係嘛，佢哋國際知名㗎喎！」女人仔唔懂有幾奇？記憶中，這人每次都會吐出一堆名字來，當中全部都是各界別的知名大人物。我不太著急，不少人都愛誇耀自己認識甚麼名人，來擦亮自身的存在地位的，我見慣了。

然後，她滔滔描述即將展開的大計，若事成的話，將會是國際文化盛事。她問我可有興趣參與？「沒有！」我毫不客氣地回答。記憶中，她曾談及無數次構思中的大計，但沒有一單是有下文的，我不想浪費時間跟她周旋了。

道別時，她說要去見一位重要人物，暗示是甚麼領事之類，我遙祝她好運，將來即使有甚麼鴻圖偉略，都毋須關照小妹了。