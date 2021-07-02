北京 大學在廿一世紀初有三位老教授與世長辭。有人稱他們為「燕園三老」。燕園，是北大校園。不過以「燕園」稱之，容易有所混淆，因為「燕園」有好幾個。一個在江蘇常熟；一個是秦皇島市燕山大學校園；至於北京燕園，與圓明園、頤和圓毗鄰，是明清兩代帝王的「賜園」，北大於一九五二年遷來此園作校舍。

所謂「燕園三老」，他們是季羨林、張中行和金克木，上述的三個人，學問根底深厚，老而彌堅，稱為「三老」，名實相副。且看季羨林，二○○九年去世，活到九十八歲：張中行，二○○六年去世，活到九十七歲：金克木，二○○○年去世，也活到八十八歲，他們全是長壽之人，而且都是在八十歲後，大放光芒，令人喝采。

「三老」之中，以季羨林最負盛名，但他被尊稱為「國學大師」、「國學泰斗」和「國寶」，倒是大有商榷餘地，難怪台灣 已故的李敖曾口出狂言，說季羨林「三個桂冠都不及格」。不過這也不能責怪季羨林，因為這只是「擦鞋者」向他臉上貼金，他自己也再三推辭這些稱號。

「三老」之中，若由筆者排名，是張中行第一，金克木第二，季羨林倒是最末。當然，這排名次序，不是從學術成就評斷，純粹是從文學角度看他們的文筆。張中行寫的，例如他的《順生論》和《禪外說禪》，句句出自肺腑，感人甚深。至於金克木，是奇人奇才，同時還掌握英語、法語、德語；一九四一年他到印度 學習印地語和梵語，走上梵學研究之路。金克木博覽群書，思路縝密，他的著作如《文化卮言》，讀後大有啟發。