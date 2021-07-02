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胡楓令人五體投地

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

日前帶著媽媽去紅磡體育館欣賞胡楓(修哥)演唱會，89歲的修哥可能是在紅館舉行演唱會最高齡的演藝人員，在限聚措施下仍然全院滿座，舉目一望，觀眾年齡總和亦有可能破紅館的紀錄。

雖然身體抱恙，但修哥仍然抱著專業精神，穿著多款色彩繽紛的歌衫，三個多小時又唱又跳又做棟篤笑，沒有半點疲態，魄力令我輩五體投地。

他挑選的歌曲涵蓋五○年代的國語歌曲到近代粵語流行曲，音色準確記憶力極強，雖然是四代同堂的太公，但修哥對後輩只有關懷和鼓勵的說話，他以自身經歷證明只要努力、不斷努力必可踏上成功之路。

修哥的故事代表堅毅不屈的精神，他由黑白片時代做到彩色電視。由演戲到演唱，我們體會到甚麼是活出精采、活到老學到老。70年以來，他以活力為大家帶來歡樂和笑聲，是香港人的典範。

現場相信有不少人跟我一樣帶著老爸老媽入場。這是疫情比較穩定後，第一次帶媽媽參加大型公眾活動。其實紅館的設計對行動不便的老人家是個體力大挑戰，但見到媽媽邊聽邊拍掌，還隨歌哼唱，我知道克服這個挑戰絕對值得。希望政府在設計大型表演場地時，要考慮到高齡及殘疾人士的需要，讓他們也可以享用香港的公共設施。

修哥在父親節前夕，選唱《念親恩》，代我送上思念給在天家的父親。

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