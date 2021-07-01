還記得第一次上嬌姊家吃飯。那是四月初，我們幾個分別從新加坡、台灣 、香港 來美國 讀書的友人齊聚她家，還在大門口就被撲鼻的食物香氣惹得食指大動，等得猴急，連燙完青菜的高湯都忍不住給自己端了一碗。好不容易等到上菜了，自然是將每個盤子都掃得見底。

而整頓飯下來，最令我印象深刻的，始終是那鍋神秘的港式煲湯。

嬌姊來自香港。她的廚藝是我認識的人中，數一數二好的。嬌姊年紀比我們稍長幾歲，來美國讀書，不久便成為美國媳婦。她平時為人便豪爽慷慨，畢業後更收我和另外一位友人為房客，讓我們以極低的價格在美國暫時落腳。

唯一的要求，是我們每周得煮一頓四人份的晚餐。

出國讀書前，我從不下廚。讀書期間，總是用即食麥片或泡麵隨便打發自己。一下子要煮給四個人吃，自是窘迫不堪，每次煮飯總得下午兩三點便開始備料。

嬌姊看不下去，便每次煮菜都讓我在旁邊當學徒，抄筆記，家裡簡直成了廚藝訓練學校。

我還記得自己第一次按著步驟煲出一鍋佛手瓜胡蘿蔔大骨湯的成就感。

將胡蘿蔔洗淨削皮，和佛手瓜一起切成塊，川燙洗淨豬大骨，加入一把南杏、一把北杏，還有兩顆蜜棗和開水，蓋上鑄鐵鍋的蓋子，再以小火長時間熬煮。什麼調味料都不必加。

端上桌時，嬌姊滿意地給我一個讚。那之後，我好幾個禮拜都興致勃勃地煲湯。

儘管台灣美食好吃得不在話下，在湯品這件事上，我不得不說，香港人家家都喝得到的煲湯，實在比自己從前視為珍寶、出國留學一定要貪婪地塞進行李箱的康寶濃湯強上太多了。

有天，我忍不住問嬌姊，台灣人常喝的湯品，在她喝來，是不是像在水裡加些調味粉末？她禮貌不語，只是露出憐憫的微笑。

我嚐過的幾款港式煲湯，賣相都不特別亮眼，用料經過長時間的熬煮，早已失去鮮豔的色調，唯有用調羹將一口湯送進嘴裡，才會瞬時驚艷不已，那湯簡直吸收日月精華，無比順口又有深度，留在口裡還有淡淡的回甘。

一開始，我總是捨不得湯裡的食材，非要吃得精光，卻見嬌姊只喝湯，將食材盡都丟棄；「食物的精華都在湯裡啦！」她說得率性。

香港人這幾年揚名國際。在世界上不同的地方，追求民主的運動亦是風起雲湧。有時候，喝著港式煲湯，我會忍不住想，這湯裡好像也蘊藏了香港人的智慧。

香港人是湯湯水水的行家。香港人深諳當水之道。

不論湯裡加的北杏原來有多苦，也不論那火熬得人多難耐，煲到最終，那湯嚐起來總是甜美，還能在口裡留下一抹回甘，像是香港人的幽默感。

有些人終究離開了城市裡的高樓大廈，像是拋卻最初放進鍋裡的食材。

那些精華卻都留在水裡了。像是遠方的故鄉，也永遠留在心上了。