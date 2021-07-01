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可持續發展

〈六合飛翔〉岑逸飛

為某機構主講「老子哲學與可持續發展」。「可持續發展」這說法來自西方，英文叫Sustainable Development。另一說法是Sustainability，可譯作「可持續性」。其實這兩個說法並不等同。

首先，Sustainability來自拉丁語的Sustinere，意思是保持狀態。如今字典上對Sustain的解釋超過十種，包括有維持、支持及忍受等，而始自上世紀八十年代，綠色運動提出「可持續發展」的概念，指的是在環境保護的條件下，既能滿足當代人的需求，又不會損害後一代人所需求的發展模式，環環相扣，既顧及了環境，又考慮到社會的需要，以及經濟上會是有利可圖。

對於「可持續發展」的概念，歷來多是含糊不清，矛盾重重，爭論一直不休。

人們喜歡「可持續發展」多於「可持續性」的提法，大概因為是經濟掛帥，因而「發展」一詞得人鍾愛，既能發展，又能環保，兩者兼顧，何樂而不為？

偏偏弔詭的是，「可持續性」與「發展」之間，經常存有矛盾，不少事例說明，當經濟不斷發展，生活質素和環境條件反而是不斷下降。

對於「可持續發展」與「可持續性」，筆者比喻前者是「返老還童」，不斷進展；後者則是「青春常駐」。

「返老還童」是好事嗎？看過布萊德彼特(Brad Pitt)主演的「班傑明的奇幻旅程」(The Curious of Benjamin Button)，所謂「發展」云云，令人不無戒心，原地踏步反而更好。

而無論是哪個說法，「可持續」這個詞是惡性西化，毫無中文的韻味，中國傳統文字有類似表述嗎？

有的。在老子哲學，「道德經．四十四章」，有「知止不殆，可以長久」之說，完全是環保語句。所謂「不殆」，正是「可持續性」。

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