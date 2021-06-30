今日北大被稱為「燕園」，但北大最令人想起的還是未名湖，它與清華大學的荷塘，可以相互輝映。未名湖是北京 大學校園內最大的人工湖，位於中北部，形狀呈U形。湖西南部有翻尾石魚雕塑 ，中央有湖心島，由橋與北岸相通。湖心島南端有一個石舫。湖南岸上有鍾亭、臨湖軒、慈濟寺山門，東岸有博雅塔。

「未名湖」這個名稱，據說來自錢穆， 因為那些曾在湖邊散步的大師，其自由深邃的思想，熏陶了湖水、生出一種獨特靈氣。北大有首頗流行的校園歌曲，名為《未名湖是個海洋》，由北大社會學系1991級許秋漢作詞、作曲，最初發表於北大新校園歌曲精選專輯《沒有圍牆的校園》，2005年收錄於專輯《未名湖是個海洋》中。該首歌的歌詞有句云：「未名湖是個海洋，詩人都藏在水底，靈魂們若是一條魚，也會從水面躍起。」

未名湖出詩人，靈魂像魚，躍出湖面，這使我想起曾在北大任教的徐志摩。若以「雅士」配未名湖實在不壞。但已故學者季羨林，就很難稱為「雅士」。當然，他學有專長，不是徒有虛名，只是他研究的並不是正宗國學，其貢獻更多地在於翻譯和梵文。若說他是中國 語言學家、文學翻譯家，梵文、巴利文專家和吐火羅語言家，相信不會有人有異議，但他不是詩人。

再說，季羨林生前身後的種種是非，似乎因為當事人的遠去而更加撲朔迷離。自他的兒子季承出版《我和父親季羨林》一書，兒子筆下的季羨林是個人生的失敗者，孤獨、寂寞、吝嗇、無情……。只是父子之間的恩怨，外人無從置喙。