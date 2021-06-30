早餐的英文Breakfast，是破（break）禁食（fast）的意思，代表從昨晚睡覺後第一次為自已「加油」，故很多營養師說，早餐是一天中最重要的一餐。

記得兒時在香港 ，早餐主要是一小瓶維記鮮奶，加一片方包搽煉奶，吃罷便匆匆上學，食而不知其味。最期待是周末的早上，爸爸通常會帶我和哥哥去灣仔進教圍吃蝦米腸粉。那兒有家綠色小店，即叫即做，可看著叔叔把一張蒸氣騰騰的白濕布鋪在熱板上，然後淋上粉醬，撒上蝦米青蔥，蒸上一會，再把白布一反，將已經成形的粉皮輕輕捲起，下點甜醬，便是美味的一餐。

偶爾吃兩片多士搽牛油或果醬，加個煎蛋，以為很西化了。搬到美國 後發覺，原來美國人最喜歡吃麥片加鮮奶，少用煉奶。而我們居住的小鎮，恰與「麥片首都」Battle Creek為鄰，深受歡迎的穀類早餐公司Kellogg的大本營就在那兒。他們出產的早餐麥片琳瑯滿目，多不勝數，而且營銷方法十分前衛，早在70年代就懂得用體育健將做廣告，比Nike等大贊助商早得多。如其暢銷的Wheaties麥片就用了1976年奧林匹克十項全能金牌得主布魯斯‧詹納(Bruce Jenner，現已變性為Caitlyn Jenner）的照片做包裝，並名之為「冠軍者的早餐」。

上大學後，寧願多睡幾分鐘，早餐就少吃了，只有周末，才三五成群去IHOP吃pancake和西多，或到麥當勞吃豬柳蛋漢堡加hashbrown。

到華爾街工作後，時間總是太緊迫，多半在早上會議後吃點小食，或買個猶太圈包（Bagel）就算。回港後選擇較多，但明顯分中西兩派：西式的去買煎蛋、香腸、三文治或法國牛油角等；中式的去買蘿蔔糕、皮蛋瘦肉粥、油炸鬼、點心拼盤或上海黏飯糰等。不過為了減慢中年發福，近年我就多以乳酪加生莓為主。

在日本居住時，常吃到日式燒魚、白飯、味噌湯與醃製蘿蔔等。不過只有日本限定、營養豐富、外貌十足鼻涕的山芋（Tororo），與愈拌愈黏的臭納豆，才是我的至愛。

出國公幹時，最有機會吃到各地不同風味的美食。如英國 傳統早餐中用豬血做的「黑布甸」，其實就是「英國豬紅」，在美國和香港都少見，樣子與法國的Boudin血香腸差不多，味道卻和香港大排檔的豬紅完全不同。

第一次到蘇格蘭，大家都問我有沒有吃過當地的特產Haggis。我對Haggis認識不多，只知自70年代起已禁止進口美國。這麼具爭議性的食品當然非試不可。原來其原料主要是羊的內臟：心、肝、肺等，再用羊肚包裹成一條條大香腸，不過在早上食用，實在過於肥膩。

日前跟朋友回進教圍找午餐吃，數十年前那個賣蝦米腸粉的綠色檔攤居然沒有拆遷，不禁大喜。可惜走近一看，原來只是個空殼，大概是用來吸引喜歡懷舊的遊客吧。我頓悟，舊時的港式街邊早餐，令人懷念，有如張學友的歌：「還是覺得你最好」！