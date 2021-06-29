我在上世紀70年代初抵達香港 ，很快就在銅鑼灣聖保祿醫院找到一份工作，並獲准住在醫院的職工宿舍裡。工餘時間，我到夜校學英文，回到宿舍後，則抓緊時間背單詞、做作業；那部放在公共起居室中的黑白電視機，晚上同事們圍著看時，我從來不會參與。

70年代末，我和外子移民美國 ，到80年代後期，我倆都考進了沙加緬度郵政總局，生活才安定下來。有一天，我在廣州三中時的同學打電話來，問我是否還記得劉仕裕，說他今天已經是香港無線的金牌監製了；她還說，剛看過由王天林監製、劉仕裕導演的《射鵰英雄傳》，十分精采，她已把電視劇集的錄影帶郵寄給我了。

收到錄影帶，我很快就把劇集看完了。黃日華飾演的郭靖，憨厚樸實，在險惡的江湖中歷練，終成大器。翁美玲飾演的黃蓉，聰慧刁鑽，人見人愛。這部劇集如此吸引人，我深深地被劉仕裕的才華所折服。

70年代初，我在香港過第一個春節，當時在香港的十幾個廣州三中校友，相約到淺水灣一起過年。我們在海邊散步，談論著在這片新天地中該如何生存……。這群人中最年輕的一位大男孩吸引了我的注意，由於我和他不是同一班級，所以不認識。他有著一雙神采奕奕的眼睛，談吐不徐不疾，很有條理，加上一臉燦爛的笑容，很討人喜歡。沙灘上有一台旋轉飛機，我們走近去，讓帶有相機的同學幫我們拍照。我拉了這位大男孩和我合照了一幅，他告訴我，他叫劉仕裕。

時光荏苒，踏入了21世紀。有一天，郵局的一位華人同事走來告訴我，說香港無線電視台的金牌監製劉仕裕移民到我們這兒居住了，他在一個朋友的派對中見過他。這位同事還說，劉仕裕最近監製的《茶是故鄉濃》和《酒是故鄉醇》好紅火，聽說是在他的故鄉廣西賀州拍的；賀州因這兩部電視劇的高收視率，而成為了旅遊勝地。

一個假日，我和外子與這位同事相約在酒樓飲茶，有幾個食客經過我們的桌子，坐到隔離的一張桌子旁。同事呆呆地望著其中一位，悄悄地告訴我，他就是劉仕裕。我偷偷地看了這位大叔幾眼，一時間還真認不出他來。他正和朋友們談笑風生，我再細細端詳，從他那神采飛揚的眼神和笑容，總算把他和那位40年前的大男孩聯繫起來。

我走上前去，說：「劉仕裕，你還認得我嗎？我是張鳳群。」他轉過頭來，望著我有點錯愕，幾秒後跳起來大叫：「你係張鳳群！」他走過來我們的桌子，坐到我的身邊，我們交換了地址和電話號碼。

下一個假日，我和外子到他家拜訪，受到他夫婦的熱情招待。他的花園洋房布置舒服雅致，牆上掛著幾幅他太太的巨幅照片，全是專業水準的，一問，才知道是劉仕裕自己拍攝的。談話間，我不禁稱讚他：「賀州因你的影集成為旅遊勝地，能為家鄉父老作出一點貢獻，人生如此，夫復何求。」他淡淡地一笑說：「我每次回故鄉，都受到鄉親們的盛情款待。」

我的校友劉仕裕拍過的眾多影集，伴隨著我們這一代成長，故事中的家國情懷，主角們的樂觀向上、不畏艱險、堅韌不拔，不也是劉仕裕人生的寫照？