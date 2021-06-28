劇場改網播 剪接考工夫

數十年來，我都是全身投入舞台劇 中，由演員慢慢發展到負責不同崗位，包括導演 、編劇、編舞、填詞、布景設計、燈光設計、服裝設計等等。先旨聲明，不是我多才多藝，而是因為製作費有限，只好經常一人分飾多角，練就成逼不得已的多功能劇場雜工，也是環境所造成。

新冠肺炎疫情 不斷，由2020年頭開始，因應政府的防疫措施，戲劇界經常停工，很多劇團都得扭盡六壬，將舞台作品改以拍攝形式放在網上給觀眾欣賞，這樣一來，大家都要適應不熟悉的拍攝製作，其中一項就是剪接。

這兩年間，我們劇團也進行了五個拍攝工作，面對一次又一次的剪接過程。

首先場務在拍攝時要精準記錄哪一take可用，剪接師才可以根據資料剪接一個初稿，讓導演過目。有意見就寫下時間碼及要改的內容，但一些細微改動還是要面對面現場提出即時修改，會比較直截了當。因此我就要坐在剪接師旁，一邊看片，一邊給意見，哪裡要緊湊些，哪裡要轉shot，哪裡要wide angle，哪裡要見到誰，哪裡想要大頭，轉場景時可以用甚麼效果等，都是費時累人的工序。

完成剪接還要配樂、調色、音效平衡和樂配上字幕，與舞台現場演完就是真正的完了，分別真是十分之大。